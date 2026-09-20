Deniz Undav balançou a cabeça quando seu jogo contra o Borussia Dortmund chegou ao fim aos 63 minutos. Caminhou lentamente até o banco, cumprimentou rapidamente Dzenan Pejcinovic e seguiu atrás de Sebastian Hoeneß em direção ao banco. Olhou brevemente para o treinador, que, no entanto, naquele momento gritava instruções para o campo e não o viu. Então Undav, com os ombros já um pouco caídos para a frente, seguiu adiante, ainda cumprimentou por obrigação as pessoas que encontrou pelo caminho, pegou uma garrafa de água e se sentou no banco.

Poucos minutos depois, teve de assistir sem poder fazer nada a os jogadores do Dortmund, com o segundo chute no gol e após a primeira combinação realmente bem-sucedida, por meio de Nico Schlotterbeck, Jobe Bellingham, Konstantinos Karetsas, novamente Bellingham e o finalizador Maximilian Beier, marcarem o 1 a 0 neste jogo bastante arrastado.

Cerca de 30 minutos depois, o VfB havia sofrido a terceira derrota no quarto jogo da temporada da Bundesliga e Undav, com 0 gols na temporada, 0 assistências, 0,5 finalização e 24,8 toques na bola por jogo, analisou na Sky o mau início de temporada de sua equipe em geral e o dele em particular, desabafando sobre a própria frustração.

"Tenho a sensação de que estou muito recuado em campo. Estou muito atrás, então tenho de correr 40 metros para a frente e lá não recebo bolas. Em quatro jogos, tive apenas duas chances", disse. Na temporada passada, ele "segurava mais a linha e então estava lá no momento certo".

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Quem é o responsável pelo fraco início de temporada de Deniz Undav?

Quem quiser enxergar nisso uma crítica nem tão silenciosa assim ao seu treinador Sebastian Hoeneß está enganado. Hoeneß não mudou a posição de Undav no VfB, tampouco exige dele coisas diferentes em relação à temporada passada. Afinal, Sebastian Hoeneß sabe que isso só é possível de forma muito limitada.

A maior força do jogador instintivo Deniz Undav, sobre cuja improvável carreira no futebol realmente já se escreveu o bastante nos últimos anos, é justamente o fato de ele não ser um desses jogadores modernos, controláveis à distância, aos quais nos centros de formação se ensinou de forma mecânica todo tipo de movimentação possível e impossível para toda situação possível ou impossível.

Naturalmente, seus treinadores podem lhe ensinar coisas e passar conceitos táticos, naturalmente podem desejar em que espaços ele deve preferencialmente se posicionar e como, por exemplo, deve ajudar na marcação. Undav continua sendo um jogador profissional, ainda que por um caminho alternativo. Sua carreira não se baseia em acasos.

Mas desenhar movimentos para ele? Isso não funcionaria com Undav, porque seu jogo simplesmente não funciona assim. Undav não seria um "jogador de molde", e sim "um jogador brutalmente instintivo. Ele associava o jogo de forma inacreditavelmente boa. Já sabia o que aconteceria no campo três passos depois", explicaram dois de seus ex-treinadores das categorias de base durante a Copa do Mundo sobre o jogador Deniz Undav à Spiegel.

Naquele momento, quando Undav havia conseguido três gols e uma assistência nos dois primeiros jogos da fase de grupos contra Curacao e principalmente contra a Costa do Marfim e parecia que toda a Alemanha havia abraçado Deniz Undav e sua improvável história de ascensão (há seis anos ainda era atacante da terceira divisão, um pouco antes vivia com 100 euros por mês, tinha dias de 17 horas entre trabalho e treino e caminhava 40 minutos até o trabalho).

Deniz Undav, esse simpático norte-alemão de raízes curdas, que "precisa comer döner ou hambúrguer uma ou duas vezes por semana" para o bem da alma, pareceu por alguns dias ser o tipo capaz de devolver o bom humor à Alemanha. Por um curtíssimo momento, realmente parecia tudo possível, até mesmo que Undav pudesse levar a seleção alemã ao título da Copa do Mundo.

Até Julian Nagelsmann o escalou como titular nos dezesseis avos de final contra o Paraguai.

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O que Julian Nagelsmann disse sobre Undav após a eliminação na Copa do Mundo?

Após a eliminação nos pênaltis, Undav foi o único jogador criticado publicamente por Nagelsmann. Ou melhor: uma chance desperdiçada por Undav no início da partida. "Estávamos em quatro sozinhos na frente do gol, bastava tocar de lado e empurrar a bola para o gol vazio. Aí o Deniz dá uma cavadinha de algum jeito no segundo poste. É uma ação muito simples, não tinha muito mistério ali", disse Nagelsmann.

A frase não saiu da cabeça de Undav durante o verão, embora ele seja alguém marcado por uma certa mentalidade de tanto faz. "Fiquei o tempo todo pensando se a nossa eliminação também foi culpa minha", disse Undav antes do início da temporada à Bundesliga-Magazin.

Segundo ele, na situação não viu um companheiro melhor posicionado e, afinal, depois da chance perdida ainda restavam 115 minutos para evitar a disputa por pênaltis, mas mesmo assim se fez a pergunta: "Foi realmente minha culpa?"

Claro que não foi. Naturalmente, ninguém pode saber, exceto talvez o próprio Undav, se essa chance desperdiçada, incluindo a última alfinetada de Nagelsmann, ainda repercute até hoje no jogador de 30 anos.

Por que Jürgen Klopp não convocou Deniz Undav para a seleção alemã?

Mas o fato é: Undav atualmente precisa lidar com vários reveses profissionais que antes da Copa do Mundo pareciam impensáveis. Quando parecia que tudo dava certo para ele com facilidade, ele marcou 19 gols e deu seis assistências na Bundesliga, além de nove gols e duas assistências em 13 partidas pela seleção. Agora há a crise com o VfB Stuttgart, sua seca pessoal de gols e, para completar, Jürgen Klopp inicialmente também não o levou em conta para a reconstrução da equipe da DFB após o desastre da Copa do Mundo.

"Agora tenho de provar mais uma vez a um treinador que faço parte disso", disse Undav à Sky. Isso seria "cansativo", afirmou, antes de detalhar: "Ele disse que o nível de expectativa é outro. Eu não fui bem nos dois jogos que ele viu, contra Bayern e Colônia. É preciso aceitar isso. Fiquei decepcionado por um momento, porque pensei que, com a Copa do Mundo e os jogos com a camisa da seleção, talvez tivesse construído uma margem. Aparentemente, não é o caso. Preciso me provar de novo e mostrar mais uma vez ao treinador que faço parte disso. É cansativo ter de provar isso a cada treinador, mas já fiz isso vezes suficientes. Não sou de ficar lamentando, não vou sair chorando. Fiquei decepcionado por cinco minutos e depois olhei para a frente. Vou dar tudo para poder me credenciar em novembro."

Deniz Undav é marcado por uma mentalidade de "tanto faz, eu resolvo"

Ao ser questionado sobre como deveria ser entendida sua declaração de que não é de ficar lamentando, surgiu mais uma faceta bastante singular dele. "Falo abertamente, não meço palavras e digo minha opinião, seja negativa ou positiva. Tive muitos problemas e muitas vezes precisei me provar. Foi assim a minha vida toda. Não importa onde eu estivesse, no começo não dava certo porque as pessoas diziam que minha linguagem corporal não era a certa ou que eu não era velocista. Mas isso foi assim a minha vida inteira. No ano passado fiz 39 participações em gols e minha linguagem corporal era a mesma. Quem me conhece como pessoa sabe lidar com isso."

Lá estava de novo essa postura de "tanto faz, eu resolvo", que compõe grande parte de sua aura. Se ele reencontrá-la também dentro de campo, então não será preciso se preocupar muito com o restante do caminho da carreira de Deniz Undav.