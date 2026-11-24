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Thibaut Courtois revelou que já teve contato com o PSV Eindhoven e que gostaria de ter jogado no clube holandês. Antes do confronto do Real Madrid pela Champions League, o goleiro belga também alertou para o ataque do PSV, que pressiona alto, enquanto o time espanhol busca a quinta vitória europeia consecutiva no Bernabéu.

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Courtois revela conversas anteriores com o PSV sobre transferência

Thibaut Courtois admitiu que já conversou com o PSV Eindhoven e que gostaria de ter jogado pelo clube holandês no início da carreira. Em entrevista à imprensa antes do confronto do Real Madrid com o PSV, pela quinta rodada da Champions League, no Bernabéu, o belga relembrou a infância perto de Eindhoven.

“Houve alguns contatos no passado, quando eu jogava na Bélgica. Muitos jovens jogadores sonhavam e queriam jogar pelo PSV”, disse Courtois. “É um clube muito interessante, muito perto de casa, do lugar onde nasci, e eu também gostaria de ter jogado em Eindhoven.”

Relações pessoais e alerta sobre o estilo do PSV

Courtois destacou suas ligações pessoais com o PSV e elogiou a postura ofensiva da equipe comandada por Peter Bosz. Ele espera um confronto aberto contra um time que busca pressionar alto e avançar com muitos jogadores.

“É um clube muito bom, com grande capacidade ofensiva. Conheço bem um dos massagistas. Tenho muitas ligações com eles, com Van Bommel também, por exemplo”, disse Courtois. “Será um jogo difícil; é um time ofensivo, que gosta de avançar, pressionar no campo de ataque e marcar muitos gols. Espero que tenhamos um jogo interessante e, claro, que possamos vencer.”

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Momentos distintos dos clubes na Champions League

O PSV chega à Espanha na liderança da Eredivisie, com 29 pontos, após vencer o NEC Nijmegen fora de casa por 4 a 1. Sven Mijnans é o artilheiro da equipe na temporada, com nove gols. Na Champions League, o time de Bosz soma quatro pontos após vencer o Porto, empatar com o Shakhtar Donetsk e perder para o Leipzig e o Brugge.

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O Real Madrid soma 12 pontos e venceu todos os jogos que disputou no Santiago Bernabéu nesta temporada, marcando 25 gols em casa. Entre as vitórias estão os triunfos sobre a Inter de Milão (2 a 1) e o Leipzig (4 a 1). Kylian Mbappe também marcou em cada uma das quatro rodadas da Champions League até agora.

Real Madrid busca a liderança e a quinta vitória seguida

Jose Mourinho quer que o Real Madrid evite a fase de playoffs da Champions League com uma quinta vitória europeia consecutiva, três dias depois de vencer o Celta em La Liga.

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Após o confronto com o PSV no meio da semana, Courtois e o Real Madrid seguem no Bernabéu para receber o Alaves no sábado.