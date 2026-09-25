Tarde da noite, nas catacumbas da Johan Cruyff Arena, aconteceu uma sequência que ilustrou maravilhosamente, de forma simbólica, a evolução de Philipp Treu. Como algumas luminárias do teto não funcionavam na zona mista, o ambiente parecia muito escuro e precisou ser iluminado com refletores separados. Quando Treu apareceu para a entrevista depois do 1 a 1 contra a Holanda, primeiro ficou um pouco de lado, na sombra, antes de ser chamado pelos repórteres para a luz dos refletores.

Naquela noite, Treu não chegou aos holofotes do futebol alemão apenas no sentido literal, mas também no sentido figurado. Na estreia de Jürgen Klopp como técnico da seleção, combativa e boa, mas irregular tecnicamente, o lateral-direito de 25 anos do Freiburg virou o grande vencedor. "Eu gostaria de destacar o Pippo, Philipp Treu", disse seu companheiro de defesa Jonathan Tah. "A forma como ele correu de uma ponta à outra pela linha foi top. É exatamente disso que precisamos."

Entre os numerosos estreantes, Klopp foi o único a colocá-lo diretamente na equipe titular, e ele retribuiu com uma atuação corajosa. Treu teve um grande raio de ação pelo lado direito e, com um cruzamento rasteiro, iniciou o gol de abertura de Felix Nmecha.

Na recomposição, o entrosamento nem sempre funcionou, mas, no geral, ele se defendeu de forma aceitável contra Cody Gakpo. Treu é a resposta para a busca eterna por um lateral-direito ideal para a seleção alemã?

Philipp Treu chegou ao topo por caminhos indiretos

O ex-técnico da seleção Julian Nagelsmann utilizava Joshua Kimmich na lateral direita, na maioria das vezes, de forma improvisada. Klopp imediatamente deslocou o capitão para o centro e passou a procurar alternativas. Embora "procurar" talvez não seja a palavra certa. A solução de Klopp aparentemente já estava pronta havia muito tempo. "Na Alemanha, falamos sobre não termos laterais-direitos", disse Klopp em sua coletiva de convocação. "E aí tem um cara jogando que deve se perguntar: hã, do que eles estão falando?"

Ele se referia a Treu, que, com seu estilo intenso de jogo, se encaixa perfeitamente no futebol de transição de Klopp. Um pouco como Kevin Großkreutz no Borussia Dortmund ou Andrew Robertson no Liverpool. "Claro que é legal ouvir que alguém finalmente abriu os olhos e olhou para Freiburg", disse Treu quando, após sua bem-sucedida estreia pela seleção alemã, finalmente chegou à luz dos refletores. Treu está acostumado com o fato de que, com ele, tudo demora um pouco mais. Ele nunca foi considerado um talento absoluto de elite, e sua carreira até aqui foi marcada por caminhos indiretos.

Nas categorias de base, o nascido em Heidelberg jogou por SV Sandhausen e Kaiserslautern, antes de se transferir para o RB Leipzig. Após a descontinuação da equipe reserva do clube, Treu seguiu para o Freiburg em 2017. Com o sub-19, venceu a Copa Júnior da DFB; com a equipe reserva, subiu para a 3. Liga. Mas isso não foi suficiente para dar o salto aos profissionais, embora ao menos os apoiasse ocasionalmente do setor da torcida. Em 2023, Treu se transferiu para o St. Pauli, na 2. Bundesliga, e subiu diretamente. Na época, ele tinha 23 anos. Em 2025, o Freiburg o trouxe de volta por 5,5 milhões de euros. Como titular. Para os profissionais.

"Eu sempre soube que não sou esse cara de explosão imediata", diz Treu hoje. Ele também não perdeu a esperança em uma grande carreira por causa de referências especiais. Disse que se orientou "em caras como Robert Andrich ou Anton Stach", que também estrearam na seleção apenas em uma idade relativamente alta para um jogador de futebol. "Eu queria, pouco a pouco, entrar na pista da esquerda para ultrapassar e ir chegando, para superar meus concorrentes."

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Disputa com Josha Vagnoman, ajuda de Jonathan Tah

Nessa pista de ultrapassagem, Treu atualmente disputa com Josha Vagnoman, que no Stuttgart teve recentemente uma evolução parecida e também conseguiu um lugar na primeira convocação de Klopp. "Nós nos impulsionamos mutuamente", disse Treu, antes de contar com um sorriso: "Eu me lembro do gol dele contra o Bayern, quando estou sentado no sofá pensando: merda, agora ele vai fazer o gol dele." Depois de seis jogos oficiais, Vagnoman já soma dois gols e duas assistências.

Ainda assim, contra a Holanda, Klopp deu preferência a Treu. Ele estava nervoso? "Não, muito pelo contrário", respondeu Treu. "Para mim, é uma motivação extra quando sei que meu adversário é Cody Gakpo." Graças ao período em comum no Liverpool, Klopp lhe passou antes informações privilegiadas sobre o atacante holandês: "Ele me disse: ofensivamente, ele joga bem, mas defensivamente não tem muita vontade de trabalhar para trás. Aí eu o incomodei."

No geral, Klopp lhe transmitiu "uma certa tranquilidade", revelou Treu. Durante a partida, quem mais o ajudou foi sobretudo um companheiro ao lado. "Jonathan Tah me orientou o tempo todo por trás. Ele disse: 'Ei, você pode arrancar para a frente, pode sprintar, eu cubro você.' Uma coisa dessas te dá uma sensação muito boa." De fato, os problemas de entrosamento ainda eram evidentes, mas a coragem de Treu valeu a pena não só no gol da vantagem.

Depois, ele só lamentou uma jogada, quando deixou passar uma possível chance de chute. "É disso que eu falo depois do jogo: ei, você ainda precisa melhorar nisso, ter coragem e finalizar você mesmo, em vez de tocar de novo", avaliou Treu, que em sua entrevista passou uma impressão reflexiva, atrevida e simplesmente simpática.

Ele tem potencial para resolver os problemas da Alemanha pela direita da defesa. Mas também tem potencial para se tornar um personagem simpático e um queridinho da torcida. "Agora é que tudo está realmente começando", disse Treu, despedindo-se da luz dos refletores de Amsterdã.