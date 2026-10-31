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O ex-zagueiro do Liverpool Glen Johnson pediu ao antigo clube que contrate em definitivo Ronald Araujo, astro do Barcelona emprestado à equipe, após seu início de destaque em Anfield. O clube de Merseyside tem uma opção de compra previamente acordada de 47 milhões de libras pelo jogador da seleção uruguaia ao fim da temporada 2026-27.

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Zagueiro uruguaio impressiona em Merseyside

Araujo rapidamente se firmou como peça importante da defesa do Liverpool desde que chegou à Inglaterra por empréstimo de uma temporada, em 10 de agosto de 2026. O zagueiro de 27 anos disputou todas as oito primeiras partidas do Liverpool na Premier League nesta temporada, seis delas como titular. Sua rápida adaptação ao futebol inglês já levou a pedidos para que os dirigentes do clube garantam sua permanência após 30 de junho de 2027.

Versatilidade reforça argumento pela contratação

Pelos termos do acordo negociado no verão com o Barcelona, o Liverpool tem a opção de contratar o sul-americano em definitivo por um valor fixo de € 55 milhões (£ 47 milhões) no próximo verão. Embora tenha atuado predominantemente como zagueiro ao longo da carreira na Espanha, o defensor de grande força física também desempenhou bem a função de lateral-direito nas primeiras semanas da temporada.

Em entrevista à Betfred, o ex-lateral do Liverpool Johnson explicou por que essa flexibilidade tática torna a decisão de acionar a cláusula simples: “Dá para perceber, quando ele joga na lateral direita, que não é um lateral-direito de origem, mas ele é rápido, forte e está disposto a cumprir essa função pela equipe.

“Eu ficaria surpreso se o Liverpool não quisesse contratá-lo em definitivo, porque ele está mostrando que, além de ser um bom zagueiro, também pode atuar como lateral-direito quando necessário. Há um motivo para ele estar ocupando a lateral direita neste momento, e está fazendo um trabalho fantástico. A longo prazo, não acho que ele seja um lateral-direito, mas fiquei muito impressionado com o que vi até agora.”

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Condição física de Bradley determina planos de contratação

Araujo tem atuado na lateral principalmente por causa da ausência do jogador da seleção da Irlanda do Norte Conor Bradley, apontado como favorito para assumir a posição antes de sofrer uma lesão grave. Com isso, surgiram dúvidas sobre se o Liverpool deveria buscar um lateral-direito de ofício no mercado ou contar com as opções atuais quando Bradley se recuperar.

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Ao avaliar se seu ex-clube precisa contratar outro jogador para a posição, Johnson acrescentou: “Eu esperaria para ver como Conor Bradley estará quando voltar da lesão, porque eu não tinha dúvidas de que ele seria o lateral-direito titular do clube até sofrer aquela lesão terrível. Então, minha primeira pergunta seria: qual será a condição física dele? Em quanto tempo estará plenamente recuperado? Porque, se isso acontecer em breve, o Liverpool não precisará contratar ninguém. Ter Bradley com Ronald Araujo como opção para substituí-lo seria o ideal.”

Duelo com o Arsenal será teste neste fim de semana

Depois de ajudar o Liverpool a superar o Chelsea nos pênaltis pela Copa da Liga Inglesa no meio da semana, Araujo terá agora um grande teste em uma competição nacional quando o Arsenal, rival na disputa pelo título, visitar Anfield no domingo. A expectativa é que o uruguaio forme a dupla de zaga com o capitão Virgil van Dijk no confronto da nona rodada da Premier League. Outra atuação segura diante do Arsenal reforçaria ainda mais seu argumento por um contrato em definitivo.