"Estive muito perto de me transferir para o Liverpool", disse o capitão da seleção francesa ao The Athletic. Isso foi em 2016. Na época, Mbappé tinha 18 anos e acabara de se firmar como profissional no Monaco.

Vários grandes clubes disputavam Mbappé, e o favorito de sua mãe e empresária, Fayza Lamari (52), era justamente o Liverpool: "Ela queria que eu fosse para lá. Mas eu não a ouvi porque queria jogar na minha cidade, em Paris. Eu não queria ir para o exterior antes de construir meu nome."

De fato, no verão seguinte Mbappé se transferiu inicialmente por empréstimo do Principado para o Paris Saint-Germain, antes de em 2018 entrar em vigor uma obrigação de compra no valor de 180 milhões de euros.

O Liverpool, porém, tinha se empenhado muito para levar o então promissor artilheiro para Anfield. Foi o que revelou o então técnico dos Reds, Klopp, há algumas semanas em sua função de comentarista de TV durante a Copa do Mundo na MagentaTV. Os esforços por Mbappé foram "a não transferência mais cara em que já investimos".

Klopp então explicou que as negociações tiveram até um lado curioso: "Nós voamos com o Liverpool de Blackpool para Nice. A família inteira de Mbappé entrou no jato particular com cinco quartos ou algo assim. Depois ficamos voando em círculos por lá, conversamos com a família, comemos bem..."

O apresentador Johannes B. Kerner (61) perguntou por que isso aconteceu. Klopp revelou: "Não podíamos ser vistos. Ficamos voando em círculos o tempo todo, foi ótimo, e então ele foi para Paris." Mbappé chamou a história contada por Klopp de "uma história engraçada".

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Sua escolha pelo PSG aconteceu na época embora o Liverpool tivesse causado forte impressão em sua mãe. Mbappé relatou: "Minha mãe sempre dizia: 'Você vai jogar em Anfield. Isso vai ser uma loucura para você.' Ela esteve lá na cidade, no estádio, conheceu as pessoas e se encantou com o quão maravilhoso, familiar e grande o clube era." Sua mãe estava "apaixonada" principalmente pelo estádio: "Ela assistiu a vários jogos sozinha. Queria sentir a atmosfera e me imaginar lá."

Por quanto tempo Kylian Mbappé jogou pelo PSG?

Para Mbappé, que é de Bondy, uma cidade na região metropolitana de Paris, a perspectiva de caçar gols no Parc des Princes era ainda mais tentadora: "Escolhi o PSG porque nasci e cresci em Paris. Não havia sensação melhor do que mostrar que eu poderia me tornar uma estrela na minha cidade natal."

Mbappé ficou seis anos no PSG e celebrou grandes sucessos com o clube. Entre outras coisas, conquistou lá seis títulos da Ligue 1 e venceu quatro vezes a Copa da França. Com 256 gols em 308 jogos, ele também é o maior artilheiro da história do clube. Em 2024, por fim, se transferiu sem custos para o Real Madrid.