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O técnico do Fleetwood Town, Matt Lawlor, teve dificuldade para conter a emoção depois que sua equipe da League Two protagonizou uma das maiores zebras da história da Copa da Liga Inglesa ao eliminar o Arsenal. Nascido em Poulton-le-Fylde, o treinador viu seu time conquistar uma vitória dramática nos pênaltis sobre o atual campeão da Premier League em Highbury.

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Emoção à flor da pele à beira do campo

A magia da copa se fez presente no litoral de Lancashire: o Fleetwood, atualmente em 18º lugar na League Two, superou uma diferença de 84 posições entre as divisões para eliminar o Arsenal de Mikel Arteta. Após gols de Aaron Loupalo-Bi e Viktor Gyokeres, o tempo regulamentar terminou em 1 a 1, mas o time de menor expressão manteve a calma e venceu nos pênaltis. Conor Haughey converteu a cobrança decisiva e levou a torcida da casa ao delírio. O goleiro Jay Lynch foi o herói do Fleetwood ao defender uma cobrança crucial de Bruno Guimaraes na disputa, abrindo caminho para o gol da vitória de Haughey.

As cenas após o apito final foram especialmente comoventes para o jovem treinador, visto abraçando a família em meio à invasão de campo. Lawlor admitiu que a dimensão da ocasião quase o fez perder o controle da emoção ao ver pessoas com quem conviveu na infância comemorando nas arquibancadas. Com cerca de 4 mil torcedores testemunhando o feito, o ambiente contrastou fortemente com a atmosfera asséptica do futebol da elite.

“Eu estava tentando não chorar e consegui. Deu para segurar”, confessou Lawlor, segundo The Guardian. “Minha família, meu filhinho aqui, somos todos daqui. Eu me virava e havia pessoas na arquibancada gritando para mim, pessoas que eu conhecia e com quem cresci, com quem estudei ou que têm alguma ligação comigo, além das pessoas que invadiram o campo. Isso é muito especial e muito emocionante. Fazer algo tão especial logo no início da minha carreira também torna esta noite emocionante. É emocionante. Emocionante para os jogadores, emocionante para mim.”

Uma vitória em casa movida pela paixão

Para Lawlor, que tem raízes profundas na comunidade local, a vitória representou mais do que um resultado no futebol: foi uma conexão com a cidade que considera seu lar. O treinador se viu cercado por rostos conhecidos quando a torcida presente em Highbury invadiu o campo para comemorar uma conquista histórica.

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Lawlor refletiu sobre a importância do resultado para o esporte. “Sim, espero que sim. O futebol está ficando um pouco mais, não sei, clínico e asséptico. E, para mim, aquilo teve a emoção que todos nós, torcedores, sentimos. É por momentos assim que a gente vive, não é? Fazer parte disso é especial. Proporcionar isso aos torcedores de futebol, especialmente aos do Fleetwood, é algo incrivelmente especial. E, sim, é algo de que tenho muito orgulho”, afirmou.

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“A maior noite da história do clube”

A vitória leva o Fleetwood às quartas de final e deixa o gigante do norte de Londres diante de uma eliminação surpreendente para um dos menores clubes que ainda estavam na disputa. Lawlor fez questão de elogiar a dedicação de seus jogadores contra um adversário de nível mundial. “Eu simplesmente não consigo acreditar. Foi a maior noite da história do clube em termos de adversário vindo à nossa cidade, e conseguimos vencer os campeões”, disse o treinador do Fleetwood à Sky Sport.

“Sabíamos antes do jogo, não somos ingênuos nem arrogantes a ponto de achar que enfrentaríamos o melhor time do país, o mais organizado do país, o melhor nos fundamentos, com jogadores de nível mundial, e que jogaríamos melhor do que eles.”

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Contando com a sorte contra os campeões

O treinador do Fleetwood destacou que é preciso contar com um pouco de sorte diante de um Arsenal repleto de jogadores de nível internacional. Lawlor explicou que seu principal objetivo era limitar as opções de criação do Arsenal e manter sua equipe compacta ao longo dos 90 minutos. A estratégia funcionou perfeitamente: apesar do domínio da posse de bola, o líder da Premier League criou relativamente poucas chances claras.

“Então tivemos que contar com a sorte, fechar os espaços e limitar as opções deles. Acho que fizemos isso muito, muito bem durante a maior parte do jogo. É claro que o gol saiu, mas isso acontece; eles jogam futebol muito bem. Os jogadores que têm, os espaços que encontram... Vemos isso toda semana na Premier League”, afirmou.