Kane mira o maior título da Europa
Apesar de conquistar dois títulos consecutivos da Bundesliga e prêmios individuais em Munique, Harry Kane segue totalmente focado em erguer o troféu da Champions League. Após renovar seu contrato até 2029, o atacante vê a conquista europeia como o principal objetivo para os anos que lhe restam no Bayern de Munique.
O jogador de 33 anos marcou 156 gols em seus primeiros 161 jogos pelo clube, mas acredita que o sucesso coletivo na Europa é o que define o legado de uma equipe de elite.
Kane destacou que a confiança na capacidade do Bayern de conquistar a Europa tornou a renovação do contrato uma decisão fácil.
Capitão da Inglaterra quer conquistar o título europeu
Ao falar sobre suas metas para os próximos três anos, Kane afirmou abertamente que está determinado a levar um título europeu à Allianz Arena. “Esse certamente é um objetivo importante para todos no clube. Enquanto eu sentir que temos chances de conquistá-lo, essa possibilidade me empolga”, declarou Kane.
“Queremos dominar na Alemanha, mas também queremos vencer a Champions League.”
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“Estou aqui até 2029 e estaria mentindo se dissesse que não quero conquistar pelo menos um título da Champions League até lá. Isso traz pressão, mas eu gosto”, enfatizou.
Atacante quer deixar o destaque individual para trás
Após uma semana de intensa cobertura da imprensa sobre sua conquista da Bola de Ouro, Kane manifestou o desejo de voltar a se concentrar inteiramente em suas atuações nos jogos. “Tem-se falado muito de mim recentemente, mas estou ansioso para voltar a falar menos e jogar mais”, admitiu Kane.
“É importante que nós, como clube, tenhamos aproveitado esse período; foram momentos importantes da nossa história. Mas o jogo é o mais importante, e tento deixar meu desempenho em campo falar por mim.”
“Se eu não acreditasse na equipe, se não acreditasse que poderíamos conquistar os maiores títulos, teria considerado outras opções”, acrescentou o atacante.
Bayern se prepara para jogos decisivos na Europa
O comprometimento total de Kane dá ao Bayern uma referência clara no ataque enquanto o clube disputa a fase de liga da Champions League.
O técnico Vincent Kompany contará com seu principal astro no comando do ataque nos próximos confrontos europeus.
O clube bávaro buscará transformar seu domínio no cenário nacional em títulos continentais nas próximas temporadas.