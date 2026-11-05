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Harry Kane Extends His Contract With FC Bayern München Until 2029Getty Images Sport
Traduzido por

"Eu estaria mentindo se dissesse o contrário": Harry Kane revela seu principal objetivo após a Bola de Ouro

H. Kane
Mainz x Bayern de Munique
Mainz
Bayern de Munique
Bundesliga
Atlético de Madrid x Bayern de Munique
Atlético de Madrid
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O atacante inglês confirma que está no "lugar certo"

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Harry Kane demonstrou grande satisfação com a renovação de seu contrato com o Bayern de Munique até 2029, garantindo que sua decisão de permanecer no clube alemão não foi difícil e que seu objetivo nos próximos anos é brigar por todos os títulos, com destaque para a Liga dos Campeões da Europa.

O atacante inglês falou em coletiva de imprensa na cidade de Munique, nesta quinta-feira, após o anúncio oficial da extensão de seu contrato com o clube bávaro, na presença de alguns dirigentes do Bayern, reafirmando sua total confiança no projeto esportivo da equipe.

Kane disse, sobre a decisão de renovar, conforme noticiado pelo jornal "Marca": "Não precisei pensar muito. Estou no melhor lugar que poderia imaginar. Assinamos o contrato ontem, mas a decisão foi tomada há bastante tempo. Não quisemos falar sobre o assunto por causa da Copa do Mundo e, após nosso retorno, restavam apenas alguns detalhes para finalizar".

E acrescentou: "Como eu disse antes, sei que estou em uma grande equipe e que lutamos pela Liga dos Campeões da Europa e por todos os títulos. Para mim, é importante estar em um lugar onde eu possa evoluir e brigar por tudo".

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07 de nov. de 2026

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"Sinto-me melhor do que nunca"

Kane enfatizou que sua confiança no Bayern foi o fator mais importante por trás de sua permanência, afirmando: "Foi fácil para mim. Se eu não acreditasse na equipe, e se eu não acreditasse em nossa capacidade de vencer os títulos mais importantes, teria buscado outras opções".

E prosseguiu: "Sinto-me melhor do que nunca. Nos próximos anos, certamente jogaremos no mais alto nível. Estou muito feliz aqui, sei para onde a equipe caminha e acredito no projeto. Não tive nenhuma dúvida".

Kane falou sobre o sonho de conquistar a Liga dos Campeões, dizendo: "A Liga dos Campeões da Europa é um grande objetivo para todos. Enquanto eu sentir que estamos lutando por ela, fico empolgado com a chance de conquistá-la".

E acrescentou: "Falaram muito sobre mim recentemente, mas agora almejo falar menos e jogar mais. É importante que, como clube, aproveitemos este momento, pois houve momentos importantes em nossa história. Mas o mais importante é a partida e o jogo, e eu tento me expressar dentro de campo. Agora tudo vai se acalmar e voltaremos ao normal".

E completou: "Queremos a hegemonia na Alemanha, mas também queremos vencer a Liga dos Campeões da Europa. Estarei aqui até 2029, e estaria mentindo se dissesse que não quero vencer pelo menos uma Liga dos Campeões da Europa até lá. É uma pressão, mas eu a encaro com entusiasmo".

Mudar de ambiente foi importante

Kane abordou os motivos que o levaram a continuar na Alemanha, após longos anos passados na Premier League inglesa, explicando: "Passei muito tempo na Premier League e sempre a acompanhei de perto. É bom mudar de ambiente. Munique é um lugar maravilhoso".

E esclareceu: "Eu e minha família gostamos de ir às florestas e às montanhas, e minha filha mais velha adora andar a cavalo. Tudo isso existe aqui. E, às vezes, uma mudança como essa é muito benéfica também do ponto de vista mental. Conhecemos novos amigos e uma nova cultura".

E concluiu, sobre esse ponto: "Quando eu ficar mais velho, vou olhar para trás e dizer: sair da zona de conforto foi um passo certo e positivo".

Kane fala sobre o idioma alemão

Sobre sua evolução no idioma alemão, Kane disse: "Eu sabia que me fariam essa pergunta. Espero aprender, nos próximos três anos, mais do que aprendi nos anos anteriores".

E acrescentou: "Conversei com meu professor de alemão, e entendo mais do que entendia antes, mas ainda estou aprendendo. Agora preciso falar mais e me preocupar menos com os erros e com as reações que eles possam provocar".

E reforçou: "Aprendo passo a passo, mas espero poder em breve conceder uma entrevista em alemão. Sei que isso deixaria todos muito felizes".

Bayern: Kane merece tudo o que recebe

Por sua vez, Jan-Christian Dreesen, diretor-executivo do Bayern de Munique, falou sobre a renovação, afirmando que Kane merecia o novo contrato tendo em vista seu impacto dentro e fora da equipe.

Dreesen disse: "Três anos atrás, esta foi nossa contratação mais importante. Mas Harry mereceu cada centavo que gastamos com ele, de muitas maneiras. Ele é o motor da equipe, faz seus companheiros jogarem melhor e também é um exemplo fora do esporte".

E acrescentou: "Se quisermos continuar atraentes e capazes de competir no mais alto nível europeu, precisamos ser economicamente fortes. Queremos aproveitar ao máximo cada centavo que ganhamos para estarmos na melhor posição possível".

E concluiu: "Se o melhor jogador do mundo recebe um contrato de primeiro nível, isso é algo lógico. Queremos ser fortes e agir com sabedoria do ponto de vista econômico, mas também queremos ter o melhor time e vencer. Não é fácil diante do poder econômico de outros clubes, mas conseguimos isso de maneira bastante satisfatória".

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