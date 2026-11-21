O goleiro Bernd Leno, do Fulham, falou sobre a polêmica decisão de anular um gol de Erling Haaland no empate conquistado pelo clube diante do Manchester City. O alemão admitiu que, após um forte choque com o atacante norueguês, ficou apreensivo com a possibilidade de o VAR reverter a decisão.
Polêmica no Etihad Stadium
As dificuldades recentes do Manchester City continuaram no sábado, quando a equipe ficou em um frustrante empate por 1 a 1 com um Fulham disciplinado. Os visitantes abriram o placar de forma surpreendente aos 16 minutos, quando Rodrigo Muniz concluiu um brilhante contra-ataque e calou a torcida da casa. Elliot Anderson empatou com um potente voleio no segundo tempo, mas o principal assunto foi um lance entre Haaland e Leno na primeira etapa, que levou o árbitro Thomas Bramall a anular o que seria o gol de empate do City.
O lance aconteceu pouco depois do gol do Fulham, quando Haaland pareceu empurrar a bola para a rede após uma disputa na pequena área. O árbitro, porém, entendeu que Leno já tinha o controle da bola antes do contato com o atacante.
Em entrevista à BBC Sport após o apito final, Leno falou francamente sobre o lance: “Eu estava com a bola nas mãos. Tive a sensação de que controlava a bola, e Haaland se chocou comigo e deslizou na minha direção. O gramado estava molhado. Eu esperava que o VAR não revertesse a decisão. Para mim, foi falta. Espero que o árbitro tenha tomado a decisão certa.”
O impacto da colisão com Haaland
As condições no Etihad tiveram um papel importante na colisão: o gramado escorregadio dificultava que os jogadores reduzissem a velocidade em espaços apertados. Leno explicou que a combinação do clima com o porte físico de Haaland tornou a situação especialmente delicada para um goleiro posicionado sobre a própria linha do gol.
Ao comentar os detalhes do lance, Leno observou: “O gramado estava muito rápido, e Haaland veio com muita velocidade. Eu estava sobre a linha. Qualquer momento de desequilíbrio pode me empurrar para dentro do gol. Haaland me fez entrar no gol.” Apesar da pressão do ataque do City, a decisão foi mantida após uma breve checagem, e o Fulham foi para o intervalo em vantagem.
O resultado deixa o City em busca de respostas: a construção de jogadas da equipe não teve a contundência habitual, e sua defesa pareceu vulnerável à velocidade dos atacantes do clube londrino nas transições ao longo dos 90 minutos.
Em defesa dos goleiros
Leno também aproveitou para elogiar Joe Hart, ex-goleiro do Manchester City e da Inglaterra que se tornou uma voz de destaque na cobertura do futebol. O jogador do Fulham sugeriu que comentaristas que atuaram no gol trazem uma perspectiva necessária aos debates sobre faltas em goleiros, muitas vezes mal compreendidas por quem só jogou em outras posições.
O ex-jogador do Arsenal concluiu destacando a importância de uma visão especializada nesses momentos de grande pressão. Leno afirmou: “Vi que Joe Hart está defendendo muito bem os goleiros. Gosto muito de ouvi-lo porque é um ponto de vista diferente. Muita gente não entende o que é ser goleiro. Espero que ele me apoie.”
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Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.
Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.
Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.
Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.
Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.
Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:
“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”
“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”
“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”