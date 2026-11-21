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O goleiro Bernd Leno, do Fulham, falou sobre a polêmica decisão de anular um gol de Erling Haaland no empate conquistado pelo clube diante do Manchester City. O alemão admitiu que, após um forte choque com o atacante norueguês, ficou apreensivo com a possibilidade de o VAR reverter a decisão.

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Polêmica no Etihad Stadium

As dificuldades recentes do Manchester City continuaram no sábado, quando a equipe ficou em um frustrante empate por 1 a 1 com um Fulham disciplinado . Os visitantes abriram o placar de forma surpreendente aos 16 minutos, quando Rodrigo Muniz concluiu um brilhante contra-ataque e calou a torcida da casa. Elliot Anderson empatou com um potente voleio no segundo tempo, mas o principal assunto foi um lance entre Haaland e Leno na primeira etapa, que levou o árbitro Thomas Bramall a anular o que seria o gol de empate do City.

O lance aconteceu pouco depois do gol do Fulham, quando Haaland pareceu empurrar a bola para a rede após uma disputa na pequena área. O árbitro, porém, entendeu que Leno já tinha o controle da bola antes do contato com o atacante.

Em entrevista à BBC Sport após o apito final, Leno falou francamente sobre o lance: “Eu estava com a bola nas mãos. Tive a sensação de que controlava a bola, e Haaland se chocou comigo e deslizou na minha direção. O gramado estava molhado. Eu esperava que o VAR não revertesse a decisão. Para mim, foi falta. Espero que o árbitro tenha tomado a decisão certa.”

O impacto da colisão com Haaland

As condições no Etihad tiveram um papel importante na colisão: o gramado escorregadio dificultava que os jogadores reduzissem a velocidade em espaços apertados. Leno explicou que a combinação do clima com o porte físico de Haaland tornou a situação especialmente delicada para um goleiro posicionado sobre a própria linha do gol.

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Ao comentar os detalhes do lance, Leno observou: “O gramado estava muito rápido, e Haaland veio com muita velocidade. Eu estava sobre a linha. Qualquer momento de desequilíbrio pode me empurrar para dentro do gol. Haaland me fez entrar no gol.” Apesar da pressão do ataque do City, a decisão foi mantida após uma breve checagem, e o Fulham foi para o intervalo em vantagem.

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O resultado deixa o City em busca de respostas: a construção de jogadas da equipe não teve a contundência habitual, e sua defesa pareceu vulnerável à velocidade dos atacantes do clube londrino nas transições ao longo dos 90 minutos.

Em defesa dos goleiros

Leno também aproveitou para elogiar Joe Hart, ex-goleiro do Manchester City e da Inglaterra que se tornou uma voz de destaque na cobertura do futebol. O jogador do Fulham sugeriu que comentaristas que atuaram no gol trazem uma perspectiva necessária aos debates sobre faltas em goleiros, muitas vezes mal compreendidas por quem só jogou em outras posições.

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O ex-jogador do Arsenal concluiu destacando a importância de uma visão especializada nesses momentos de grande pressão. Leno afirmou: “Vi que Joe Hart está defendendo muito bem os goleiros. Gosto muito de ouvi-lo porque é um ponto de vista diferente. Muita gente não entende o que é ser goleiro. Espero que ele me apoie.”