Noah Ohio relembra sem mágoa seu período no FC Utrecht. O atacante de 23 anos teve apenas minutos esporádicos no time principal sob o comando de Ron Jans, mas ressaltou no Goedemorgen Eredivisie, da ESPN, que, na sua visão, mostrou o suficiente quando de fato entrou em campo.

No programa, Ohio é confrontado com seu baixo número de gols pelo Utrecht. “26 jogos, cinco gols e 660 minutos. Acho que esse é um contexto melhor”, diz o atacante sobre seus números na temporada 2024/25 da Eredivisie. “Só posso me avaliar pelos minutos que o treinador me deu. Nesses minutos, fui bastante bem.”

Ohio vai até além ao comparar seu rendimento com o de outros atacantes da Holanda. “Por minuto, acho que eu fui o atacante com mais gols na Eredivisie, com os minutos que recebi”, afirmou o jogador de frente. “Se o treinador não me escala, eu também não consigo mostrar.”

Naturalmente, o fato de ter precisado se contentar com um papel secundário não o agradou. “Claro que não fico feliz quando vejo que sou o atacante mais efetivo e depois não recebo mais minutos do que os outros caras”, explica. “Isso não tira nada dos outros jogadores, mas no fim das contas um treinador precisa fazer escolhas.”

Segundo ele, Ohio de fato demonstrou sua insatisfação, mas escolheu conscientemente manter isso internamente. “Você tem que fazer isso da maneira certa, e certamente não pela imprensa. Tive conversas individuais com o Ron e com o Jordi. Depois que o Ron disse que talvez fosse melhor sair, ninguém me ouviu falar sobre isso na imprensa.”

De acordo com Ohio, Jans exigia principalmente que ele evoluísse em várias frentes. “Ele queria que eu me tornasse mais um jogador de equipe. Hoje em dia se exige muito de um centroavante: você tem que pressionar bem, participar do jogo, segurar a bola, atacar a profundidade e saber vir buscar a bola. No fim, claro, você também precisa fazer gols, e eu acho que faço gols quando jogo.”

Com Sébastien Haller e David Min, Ohio tinha concorrência pesada pela posição de centroavante. “Talvez o treinador achasse que David ou Haller faziam essas outras coisas melhor do que eu. Isso tem que perguntar a ele, porque eu não sei exatamente.” Ao mesmo tempo, Ohio reconhece que Jans obteve resultados com suas escolhas: “Tivemos um desempenho fantástico naquele ano, então há dois lados nisso.”

Por enquanto, Ohio não pode brigar novamente por um lugar no time, porque se recupera de uma grave lesão no joelho e recentemente precisou passar por uma segunda operação. Segundo Ohio, essa cirurgia era realmente necessária. “Já é difícil o suficiente querer ser o melhor estando a cem por cento. Com 95 por cento, você não se dá uma chance. Eu preciso da minha força, da minha velocidade e das minhas arrancadas em profundidade, isso é Noah.”

O atacante ainda tem contrato com o FC Utrecht até o ano que vem e espera poder voltar a jogar em fevereiro ou março.