Em declarações ao Mundo Deportivo e à RAC 1, os dois profissionais do Barça aproveitaram a oportunidade para apontar abertamente o companheiro de equipe como o merecido vencedor do troféu individual mais cobiçado do futebol mundial.

Nas últimas semanas, o próprio Yamal havia chamado atenção ao reforçar publicamente sua candidatura à Bola de Ouro e, ao mesmo tempo, dar alfinetadas sutis em Harry Kane, do Bayern de Munique. Agora, Lopez reforçou o papel de favorito de Yamal com as seguintes palavras: "Para mim, com certeza. Eu o vejo todos os dias, ele é espetacular e fez um ano incrível no Barça."

Lopez também falou sobre os desafios com a camisa da seleção. Na Copa do Mundo, Yamal talvez não tenha conseguido mostrar sua melhor versão por causa de uma lesão anterior, mas ainda assim se tornou campeão do mundo: "Acho que ele merece."

Ainda assim, Lopez também elogiou os méritos de Kane e disse: "Kane também é um grande jogador e certamente estará entre os três primeiros. Espero que Lamine possa ganhar."

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Lamine Yamal preparou ação especial com camisa para Fermin Lopez

Enquanto isso, a joia da defesa Cubarsi demonstrou total compreensão pela postura confiante do companheiro: "Entendo que ele está fazendo campanha. Ele é quem mais merece e, espero, vai ganhar."

Especialmente entre Lopez e Yamal existe um nível pessoal especial; os dois são bons amigos. Lopez havia perdido a Copa do Mundo por causa de uma lesão. Em uma partida, Yamal havia planejado uma surpresa especial para o amigo e preparado uma camisa especial por baixo do uniforme para um eventual gol.

No entanto, como a estrela ofensiva ficou sem marcar, a ação não pôde se concretizar em campo. Lopez só soube disso depois: "O gesto é o que conta, porque a fotógrafa dele me contou. É um detalhe muito bonito, que infelizmente não aconteceu."

No gramado, os dois jogadores se beneficiam enormemente um do outro, explicou Lopez: "Ele é um amigo. Tento facilitar as coisas para ele e aproveitar os espaços, porque ele atrai muitos adversários."