"Eu e Messi não falamos muito, mas estamos no caminho certo", conta Griezmann

Francês assegura que a relação com o craque argentino é "boa", embora eles não tenham costume de conversar muito por conta da personalidade de ambos

Antoine Griezmann concedeu entrevista às vésperas do jogo entre e de Milão, nesta quarta-feira (2), pela segunda rodada da fase de grupos da UEFA . O francês falou sobre a sua relação com Lionel Messi, seu novo companheiro.

Griezmann explica que não conversa muito com o craque argentino. No entanto, reforça que o importante é se entender com o companheiro dentro das quatro linhas.

"Não é alguém que fale muito, assim como eu também não falo com frequência. É difícil que nos falemos, já o convidei para tomar um mate. É um passo e estamos na boa direção. Ele se lesionou e é complicado no campo e nos treinamentos começar esse entrosamento por conta do contexto. Contudo, somos boas pessoas e estou aqui para ajudar a qualquer membro do time", declarou.

O atacante falou também sobre a força do vestiário no futuro do Barcelona. Ele se lembra do que aconteceu no , seu ex-clube.

"Godín também tinha poder no Atlético, são pessoas que estão no vestiário há muito tempo e você deve escutá-los quando falam. Porém, são temas que vêm do presidente. É como em todas as equipes e vestiários que estive. Há jogadores que, quando falam, você deve escutá-los mais. No entanto, não é nada fora do normal", concluiu.