"Eu disse não duas vezes ao Real Madrid", revela Puyol

Um dos maiores ídolos do Barcelona, a história de Puyol poderia ter sido diferente caso tivesse se transferido ao Real Madrid

Em entrevista ao programa "Quan s'apaguen els llums" da TV3, Carles Puyol revelou que o quis contratá-lo duas vezes. Ídolo do , o espanhol foi revelado nas categorias de base do time catalão, camisa que ele defendeu durante toda a carreira profissional.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Em bate-papo com o jornalista Lluis Canut, o tricampeão da com o Barça relembrou o caso: “A primeira vez que o Real me ligou foi na temporada depois que marquei Figo e a segunda foi quando Camacho assinou contrato com o Real Madrid. Eu disse a eles não duas vezes".

A lista de títulos de Puyol com o Barcelona chega a 34 troféus, e o ex-jogador que conquistou a de 2010 com a atribuiu o título de campeão da Champions de 2006 como o mais importante.

"Mais do que a Copa do Mundo de 2010, o melhor título para mim foi Champions League em Paris, em 2006, porque foi com o Barça, onde eu sinto mais", finalizou.