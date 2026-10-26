Compartilhar Siga GOAL no Google

Nico Williams, destaque do Athletic Club, se pronunciou oficialmente sobre as intensas especulações em torno de seu futuro e confirmou que recusou vários dos maiores clubes da Europa para permanecer em Bilbao. O jogador da seleção espanhola admitiu que despertou grande interesse de clubes da Premier League, da Ligue 1 e de La Liga antes de decidir continuar no clube de sua infância a longo prazo.

Publicidade

Recusando a elite europeia

Williams pôs fim à longa novela sobre sua possível saída de San Mamés ao revelar a verdadeira dimensão do interesse em sua contratação. Após uma vitória convincente por 4 a 0 sobre o Getafe, o ponta de 24 anos explicou que teve várias oportunidades de deixar o País Basco nas três últimas janelas de transferências de verão.

O espanhol foi surpreendentemente franco ao citar os clubes que tentaram contratá-lo durante um período de intensa especulação. “Nunca tive dúvidas de que queria ficar aqui”, disse Williams à imprensa em uma entrevista coletiva. Ele deixou ainda mais clara a dimensão de sua decisão: “Fosse o Barcelona ou outros clubes, como PSG, Arsenal e muitos outros, eu disse ‘não’ a todos para ficar aqui.”





A polêmica envolvendo o empresário

A declaração pública do ponta ocorre em meio a um leve atrito interno sobre quem o representa. Seu empresário, Felix Tainta, havia sugerido recentemente que as negociações com o Barcelona estavam bastante avançadas no verão de 2024 e indicado que a falta de garantias de inscrição por parte do clube catalão acabou inviabilizando o acordo. Williams, porém, fez questão de esclarecer que a decisão final cabia exclusivamente a ele e às pessoas mais próximas. Ele aproveitou para responder diretamente a essas afirmações, sugerindo que pessoas de fora de sua família imediata haviam interpretado de forma um pouco equivocada a história de sua possível saída.

“Felix se equivocou no que disse, as coisas não são assim”, explicou o ponta, observando que suas declarações contundentes tinham o objetivo de contar sua própria versão da história. Ele ressaltou que a decisão foi pessoal, tomada ao lado do irmão, Inaki, e dos pais. Williams afirmou com firmeza que nunca foi pressionado a permanecer em Bilbao contra sua vontade: “Ninguém apontou uma arma para a minha cabeça para me fazer decidir.” Com essa posição, ele praticamente pôs fim aos rumores de que teria sido obrigado a ficar por compromissos contratuais ou pressão externa da diretoria do Athletic.

Publicidade Publicidade

Compromisso com o projeto do Athletic em Bilbao

Com o futuro agora definido, Williams mira uma década de domínio em San Mamés. O ponta assinou recentemente uma impressionante renovação de contrato até 2035, um vínculo que representa um dos compromissos mais longos da história do futebol moderno.

Fora de campo, Williams expressou o desejo de ignorar o ruído frequente nas plataformas digitais. “As redes sociais não são a vida real”, afirmou, explicando que prefere se concentrar em exercer uma influência positiva sobre a geração mais jovem da região basca. Ao escolher ficar, consolidou sua condição de ídolo local e mostrou que, mesmo em uma era de transferências milionárias e clubes financiados por Estados, ainda há espaço para o romantismo no futebol.