Nico Williams, destaque do Athletic Club, se pronunciou oficialmente sobre as intensas especulações em torno de seu futuro e confirmou que recusou vários dos maiores clubes da Europa para permanecer em Bilbao. O jogador da seleção espanhola admitiu que despertou grande interesse de clubes da Premier League, da Ligue 1 e de La Liga antes de decidir continuar no clube de sua infância a longo prazo.
Recusando a elite europeia
Williams pôs fim à longa novela sobre sua possível saída de San Mamés ao revelar a verdadeira dimensão do interesse em sua contratação. Após uma vitória convincente por 4 a 0 sobre o Getafe, o ponta de 24 anos explicou que teve várias oportunidades de deixar o País Basco nas três últimas janelas de transferências de verão.
O espanhol foi surpreendentemente franco ao citar os clubes que tentaram contratá-lo durante um período de intensa especulação. “Nunca tive dúvidas de que queria ficar aqui”, disse Williams à imprensa em uma entrevista coletiva. Ele deixou ainda mais clara a dimensão de sua decisão: “Fosse o Barcelona ou outros clubes, como PSG, Arsenal e muitos outros, eu disse ‘não’ a todos para ficar aqui.”
A polêmica envolvendo o empresário
A declaração pública do ponta ocorre em meio a um leve atrito interno sobre quem o representa. Seu empresário, Felix Tainta, havia sugerido recentemente que as negociações com o Barcelona estavam bastante avançadas no verão de 2024 e indicado que a falta de garantias de inscrição por parte do clube catalão acabou inviabilizando o acordo. Williams, porém, fez questão de esclarecer que a decisão final cabia exclusivamente a ele e às pessoas mais próximas. Ele aproveitou para responder diretamente a essas afirmações, sugerindo que pessoas de fora de sua família imediata haviam interpretado de forma um pouco equivocada a história de sua possível saída.
“Felix se equivocou no que disse, as coisas não são assim”, explicou o ponta, observando que suas declarações contundentes tinham o objetivo de contar sua própria versão da história. Ele ressaltou que a decisão foi pessoal, tomada ao lado do irmão, Inaki, e dos pais. Williams afirmou com firmeza que nunca foi pressionado a permanecer em Bilbao contra sua vontade: “Ninguém apontou uma arma para a minha cabeça para me fazer decidir.” Com essa posição, ele praticamente pôs fim aos rumores de que teria sido obrigado a ficar por compromissos contratuais ou pressão externa da diretoria do Athletic.
Compromisso com o projeto do Athletic em Bilbao
Com o futuro agora definido, Williams mira uma década de domínio em San Mamés. O ponta assinou recentemente uma impressionante renovação de contrato até 2035, um vínculo que representa um dos compromissos mais longos da história do futebol moderno.
Fora de campo, Williams expressou o desejo de ignorar o ruído frequente nas plataformas digitais. “As redes sociais não são a vida real”, afirmou, explicando que prefere se concentrar em exercer uma influência positiva sobre a geração mais jovem da região basca. Ao escolher ficar, consolidou sua condição de ídolo local e mostrou que, mesmo em uma era de transferências milionárias e clubes financiados por Estados, ainda há espaço para o romantismo no futebol.
Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.
Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.
Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.
Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.
Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.
Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:
“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”
“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”
“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”