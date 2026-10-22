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Adhe Makayasa
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“Eu deveria ter feito mais gols”: Emiliano Buendia lamenta chances perdidas na vitória dominante do Aston Villa sobre o Viking na Champions League

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Emiliano Buendia admitiu estar frustrado por não ter marcado mais gols, apesar de converter um pênalti no primeiro tempo da vitória do Aston Villa por 3 a 1 sobre o Viking, no Villa Park, na quarta-feira. O meia argentino inscreveu seu nome na história do clube, enquanto a equipe da região das Midlands manteve o início perfeito de sua campanha na Champions League.

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Meia argentino cobra mais eficiência nas finalizações

Buendia sentiu que deixou de marcar vários gols na vitória de quarta-feira sobre o campeão norueguês, apesar de ampliar para 12 jogos a sequência de vitórias de sua equipe em casa em competições europeias. Depois que Ross Barkley abriu o placar de cabeça aos 23 minutos, o atacante ampliou a vantagem de pênalti aos 37, antes que um gol contra de Henrik Heggheim garantisse a vitória. Ainda assim, o meia finalizou sete vezes no total, incluindo quatro grandes chances segundo os critérios da Opta.

Sequência histórica de gols segue a todo vapor

Ao converter o pênalti marcado após uma revisão do VAR por uma falta de Zlatko Tripic em Alysson, Buendia se tornou o primeiro jogador do Villa a marcar em quatro partidas consecutivas de uma grande competição europeia.

Ele também é o primeiro argentino a conseguir o feito por um clube da Premier League desde o atacante Sergio Aguero, do Manchester City, em 2018-19, embora antes tivesse desperdiçado duas boas chances de cabeça após um cruzamento desviado do lateral-direito improvisado Joao Gomes tocar o travessão.

Ao avaliar sua atuação e o desafio imposto pela equipe visitante, que empatou por 3 a 3 com o Bayern de Munique na semana passada, Buendia disse à TNT Sports: "Eu deveria ter marcado mais gols; tive chances. Estou feliz por ter marcado de pênalti [apesar disso]. Foi uma vitória importante, e temos que seguir em frente."

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Ele acrescentou: "É claro que equipes como essa vêm aqui com toda a energia e tentam mostrar sua personalidade. Nós as respeitamos muito; trabalhamos e nos preparamos muito bem para a partida. Depois, mostramos isso em campo."

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Jovens pontas brilham no Villa Park

Buendia dividiu os holofotes com a jovem dupla de pontas Alysson e Ibrahim Mbaye. O primeiro sofreu o pênalti no primeiro tempo e depois provocou o gol contra de Heggheim aos 62 minutos.

Com 20 anos e 169 dias, Alysson se tornou o brasileiro mais jovem a registrar pelo menos três finalizações, criar três chances e completar quatro dribles em um jogo da Champions League desde o ponta Willian, do Shakhtar Donetsk, contra o Basel, em novembro de 2008.

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Enquanto isso, ao cobrar o escanteio que resultou no gol de cabeça de Barkley, Mbaye igualou o recorde estabelecido pelo meia Jack Wilshere, do Arsenal, em setembro de 2010 (18 anos e 270 dias), como o jogador mais jovem a dar assistências em partidas consecutivas da competição por um clube inglês.

Ao elogiar a contribuição dos dois jovens atacantes após o apito final, Buendia acrescentou: "Ele [Alysson] foi incrível; mostrou seu potencial e sua habilidade pela ponta. Mbaye também; a velocidade e as qualidades dos dois vão ajudar muito a equipe. É muito importante contar com eles e tentar evoluir, porque são jovens talentos e podem melhorar muito."

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Gol sofrido no fim impede liderança

Depois da goleada por 6 a 0 sobre o Fenerbahce na semana passada, a equipe de Unai Emery se tornou a primeira campeã da Liga Europa desde o Manchester United, em 2017-18, a vencer seus três primeiros jogos na Champions League. Ao chegar a 20 vitórias na Copa dos Campeões em apenas 30 jogos, também se tornou o segundo clube mais rápido a atingir a marca, atrás apenas do Real Madrid (29). No entanto, o voleio de Peter Christiansen aos 84 minutos, validado pelo VAR após uma marcação de impedimento, deixou o Villa em segundo lugar, atrás do PSG.