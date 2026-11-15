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Erling Haaland deu uma resposta direta às perguntas sobre a disputa judicial em andamento envolvendo as 114 acusações da Premier League contra o Manchester City. Embora o atacante norueguês não estivesse disposto a discutir a investigação financeira do clube após marcar gols pela seleção, acabou dando uma resposta longa.

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Haaland rebate perguntas em entrevista à TV após a partida

A Noruega venceu o País de Gales por 3 a 1 em casa, pela Liga das Nações, com um gol e uma assistência do atacante Haaland, do Manchester City. Logo após o apito final, o jogador respondeu a perguntas ao vivo da emissora norueguesa TV2 sobre a turbulência fora de campo no Etihad Stadium.

O City está recorrendo da decisão de uma comissão independente que o considerou culpado de 114 infrações graves às regras financeiras da Premier League entre 2009 e 2018. Embora o clube tenha sustentado sua inocência durante toda a disputa, Haaland deixou claro que não se sentia em condições de comentar uma questão jurídica que remonta à sua infância.

Atacante relembra categorias de base antes de questionar perguntas

Em resposta direta à reportagem da TV2, Haaland relembrou seus primeiros anos no futebol norueguês para mostrar que não teve envolvimento no período de nove temporadas investigado.

“A investigação abrangeu o período de 2009 a 2018. Em 2009, eu jogava no sub-9 do Bryne. Em 2010, no sub-10; em 2011, no sub-11; em 2012, no sub-12; em 20-13, no sub-13. Quer continuar? Não precisamos da lista inteira”, disse.

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Ele prosseguiu: “Em 2014, no sub-14; em 2015, no sub-15 e na seleção, depois no sub-16, eu acho. Em 2016, subi para o time principal, o segundo time e a equipe de base do Bryne. Em 2017, fui para o Molde. Em 2018, eu estava no Molde: no time principal, no Molde 2 e um pouco na equipe de base.”

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Haaland então questionou por que estava sendo pressionado a falar sobre a disputa: “Essa é uma pergunta que tenho dificuldade para responder porque é uma batalha jurídica... É um caso entre a Premier League e o Manchester City que será analisado por uma comissão. Eu deveria responder a isso? Não tenho muita certeza. Mas é uma pergunta difícil de responder quando não sei muito sobre o assunto. Imagino que as respostas virão... Não sei quando. Não li muito a respeito.”

Compromisso de longo prazo com o City permanece inalterado

Embora Haaland tenha lembrado ex-jogadores noruegueses do City daquela época, citando Abdisalam Ibrahim, Martin Samuelsen, Omar Elabdellaoui e Kjetil Haug, ele insistiu que o processo não afeta seu futuro em Manchester.

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“Para ser completamente sincero, estou concentrado em tentar jogar bem pelo Manchester City. Um clube com o qual assinei um contrato de cinco anos em 2022 e outro, de nove anos e meio, no fim de 2024. Acho que isso diz tudo sobre o assunto. Sou jogador do City e estou extremamente feliz lá”, afirmou. “Entendo que você queira uma manchete aqui, mas, como eu disse, assinei um contrato de longo prazo em 2024. Diria que fiz uma escolha muito boa ao ir para o City em 2022. Todos podemos concordar com isso. Não sou eu quem vai dizer, mas veja os títulos que conquistei e como evoluí dentro e fora de campo.”

Confronto decisivo pela Liga das Nações vem antes do retorno à Premier League

Por ora, o foco do atacante está na viagem decisiva à Dinamarca, na terça-feira, pela Liga das Nações. A Noruega precisa vencer em solo dinamarquês para garantir o segundo lugar em seu grupo e chegar às quartas de final.

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Quando terminar seus compromissos pela seleção, Haaland voltará sua atenção às dificuldades no futebol doméstico, buscando iniciar uma reação na Premier League contra o Fulham. Como concluiu: “As coisas não estão indo tão bem para o City no campeonato, mas vamos tentar mudar isso contra o Fulham. Só que não podemos pensar nisso agora. Agora temos que nos concentrar na Dinamarca.”