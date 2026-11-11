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O jovem Rio Ngumoha, do Liverpool, tem como objetivo conquistar a Bola de Ouro após se inspirar no triunfo histórico de Harry Kane. O talentoso ponta acredita que o sucesso recente do atacante da Inglaterra pode motivar uma nova geração de jogadores a se tornar a melhor do mundo.

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Ngumoha sonha em conquistar a Bola de Ouro

Ngumoha declarou abertamente que ambiciona conquistar a Bola de Ouro durante a carreira. O jogador de 18 anos acredita ter talento e determinação para um dia receber a maior premiação individual do futebol.

As declarações ambiciosas vêm após a recente conquista de Kane, que recebeu o prêmio no mês passado. O atacante do Bayern de Munique fez história ao se tornar o primeiro inglês a conquistá-lo desde Michael Owen, em 2001. O jovem atacante espera seguir exatamente os mesmos passos enquanto mantém sua rápida ascensão em Anfield.

Conquista de Kane inspira uma nova geração

Ngumoha acredita que a conquista histórica do atacante do Bayern terá um impacto profundo na atual geração de talentos ingleses. Para ele, ver um compatriota ser reconhecido mundialmente como o melhor do mundo é uma enorme motivação para os jogadores mais jovens.

“Harry Kane conquistar a Bola de Ouro é, sem dúvida, algo muito importante”, disse Ngumoha, segundo a Reuters. “Isso também ajudou o futebol inglês, porque todos viram um dos nossos conquistar a Bola de Ouro.

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“Isso certamente incentiva muito mais pessoas a quererem ser reconhecidas como o melhor jogador do mundo. Eu gostaria de conquistar esse prêmio e acho que sou capaz.”

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Deixando sua marca no cenário europeu

Ngumoha já vem se destacando pelo Liverpool na temporada atual. O ponta se firmou rapidamente como peça importante do elenco principal, mesmo sob enorme pressão.

Recentemente, ele mostrou seu enorme potencial no principal palco europeu. Ngumoha teve papel decisivo na emocionante vitória do Liverpool por 4 a 3 sobre o Villarreal na Champions League no mês passado, mostrando que pode corresponder em jogos de grande importância.

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Seu desempenho pelo clube também se refletiu na seleção. Ngumoha vem adquirindo rapidamente experiência valiosa no mais alto nível e representa uma nova geração de talentos ofensivos ingleses.

Inglaterra terá desafios pela Liga das Nações

O bom desempenho do adolescente pelo clube lhe rendeu outra convocação para a seleção da Inglaterra. Ngumoha já disputou três partidas pela equipe principal de seu país desde a estreia pela seleção, em junho.

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Agora, ele espera ter bastante espaço nos jogos decisivos desta semana pela Liga das Nações. A Inglaterra recebe a Croácia em Wembley na noite de quinta-feira. Depois do confronto em Londres, a seleção terá uma exigente partida fora de casa: viajará a Madri para enfrentar a Espanha no domingo.