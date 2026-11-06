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Romeo Lavia falou sobre a influência significativa que Eden Hazard, ídolo do Chelsea, exerce em sua carreira, agora que finalmente começa a se firmar em Stamford Bridge. O jovem meio-campista belga revelou que um encontro recente com seu lendário compatriota lhe trouxe uma nova dose de inspiração durante sua sequência mais consistente na equipe principal.

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Hazard volta a Stamford Bridge e acompanha vitória do Chelsea

O Chelsea conquistou uma vitória convincente por 2 a 0 sobre o Manchester United pela Premier League no sábado, mas a presença de um rosto conhecido nas arquibancadas tornou a ocasião ainda mais especial para Lavia. Hazard, ex-ídolo do Chelsea, esteve em Stamford Bridge e foi ao gramado cumprimentar o elenco após o apito final.

Hazard, que marcou 110 gols e conquistou dois títulos da liga em sua memorável passagem de sete anos pelo oeste de Londres, mantém uma relação próxima com seu compatriota mais jovem. Para Lavia, encontrar o ex-jogador de 35 anos foi um incentivo bem-vindo em meio a uma sequência pessoal bastante animadora.

Lavia revela ligação especial com ídolo do Chelsea

Em entrevista ao site oficial do Chelsea, Lavia contou o que o encontro após a partida significou para ele. O meio-campista destacou o apoio contínuo de Hazard e o orgulho demonstrado pelo ex-ponta após a vitória no fim de semana.

“Ele é uma figura muito importante para mim”, explicou Lavia. “Conversamos bastante. Foi bom vê-lo aqui, e pude perceber em seus olhos que ele estava feliz por mim e orgulhoso. Isso me dá uma motivação a mais.”

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Superação das lesões para ganhar sequência

O jogador da seleção belga passou por um período difícil após sua transferência do Southampton, em 2023, por £ 53 milhões ($ 71,4 milhões). Lesões persistentes limitaram bastante seu tempo em campo, mas ele esteve entre os relacionados para todas as rodadas da Premier League nesta temporada. Além disso, o jogador de 22 anos disputou os 90 minutos de dois jogos consecutivos, contra o Liverpool, pela Copa da Liga Inglesa, e o United, pelo campeonato.

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“Enquanto eu me sentir bem, farei todo o possível para ajudar o time a conseguir resultados”, afirmou Lavia. “Estou me sentindo bem, então estou muito feliz com a minha atuação.

“Ainda sou jovem e há muitos aspectos em que posso melhorar. Tentamos trabalhar neles durante a semana. É um processo. Tudo o que posso dizer é que o trabalho que estamos fazendo com todas as pessoas do clube está indo bem até agora. É só manter isso e, espero, continuar assim.”

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Manter a briga pelo G4

O início promissor do Chelsea sob o comando de Xabi Alonso deixou o time na quarta posição, com 16 pontos em nove jogos. A recuperação de Lavia chega em boa hora para o treinador, especialmente depois de o meio-campista voltar a ser convocado para a seleção da Bélgica após muita luta.

O Chelsea tentará consolidar sua posição entre os quatro primeiros ao visitar o lanterna Sunderland no domingo. Após a próxima pausa para jogos de seleções, o time voltará a Stamford Bridge para um confronto importante contra o Leeds, no qual Lavia tentará manter suas atuações dominantes no meio-campo.