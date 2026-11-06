Assumindo a responsabilidade na ausência de Kompany
O auxiliar técnico Danks conduziu o Bayern com sucesso durante um período difícil para o clube. Ele assumiu o comando interinamente depois que o técnico Kompany desmaiou no campo de treinamento em 23 de outubro.
Kompany foi levado às pressas ao hospital e, posteriormente, recebeu o diagnóstico de irritação meníngea. O técnico belga segue se recuperando em casa, enquanto Danks comanda o time principal em sua ausência.
Danks impressionou nesse curto período à frente da equipe, levando o Bayern a três vitórias e um empate em quatro jogos. A sequência invicta inclui uma vitória por 2 a 0 sobre o Atlético de Madrid na Champions League e uma goleada por 6 a 1 sobre o Magdeburg na Copa da Alemanha.
Um desafio inesperado
Danks admite que assumir o comando de repente estava longe do cenário ideal. Ainda assim, o técnico inglês acredita que cresceu com a experiência de dirigir um dos maiores clubes da Europa.
“É claro que sou alguém que quer aprender, então foi um bom desafio para mim”, admitiu Danks, segundo a Reuters. “Mas as circunstâncias não eram algo que eu esperava ou desejava. Não é que eu esteja feliz por ter recebido essa oportunidade, mas aceitei o desafio e aprendi muito.”
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Seguindo o plano do Bayern
Apesar da mudança repentina no comando, o Bayern manteve a boa fase. Danks atribui essa estabilidade à estrutura tática estabelecida ao lado de Kompany. Ele observou que a comissão técnica simplesmente deu continuidade ao trabalho iniciado nos últimos dois anos e meio. O foco permaneceu inteiramente na execução das estratégias já existentes, sem tentar reinventar o que vinha sendo feito.
“O importante foi seguir nossos processos”, explicou Danks. “Foi difícil, mas acho que fizemos isso sob a perspectiva de Vince, seguindo seu estilo de liderança.”
Um descanso merecido pela frente
O Bayern tentará manter a liderança da Bundesliga quando visitar o Mainz no sábado. A equipe está à frente do Borussia Dortmund apenas pelo saldo de gols. Embora ainda não haja uma data oficial para o retorno de Kompany, a próxima pausa para os jogos das seleções oferece um tempo importante de recuperação tanto para o belga quanto para seu auxiliar. Danks está ansioso para deixar o comando e recarregar as energias após uma sequência exigente de compromissos.
“Estou ansioso pelo descanso e pela pausa, especialmente para voltar para casa e ver minha família”, concluiu Danks. “Espero que, depois de uma vitória, eu possa voar para casa e passar bons momentos com a família.”