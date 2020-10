Eto'o reclama após ser listado pela France Football entre maiores pontas: "Falta de respeito"

Camaronês se mostrou frustrado por não ser reconhecido como um dos melhores centroavantes da história do futebol

Listas sobre os melhores ou maiores jogadores de futebol sempre causam polêmicas. "Quem merecia entrar? Quem não deveria estar entre os selecionados?" No entanto, desta vez a reclamação veio de um dos selecionados para o Time dos Sonhos da France Football.

Samuel Eto'o, ex-atacante camaronês, foi um dos dez indicados na ponta direita, junto com jogadores como Garrincha, Jairzinho, David Beckham e Leo Messi. E mesmo dentro deste seleto grupo, Eto'o se sentiu desrespeitado.

"Obrigado, mas eu joguei uma ou duas temporadas na direita (e outros 25 anos de carreira como centroavante). Falta de respeito. Tanto faz, France Football", tuitou o camaronês.

O atacante é, reconhecidamente, um dos melhores atacantes dos últimos anos. Com 371 gols em 764 partidas por clubes, foi eleito para o time ideal da Uefa em 2005 e 2006, além de ter sido campeão da Liga dos Campeões com e .

Pela seleção de seu país, Eto'o anotou 56 gols em 118 jogos - maior artilheiro da história de . Disputou quatro Copas do Mundo (1998, 2002, 2010 e 2014) e venceu o ouro olímpico em 2000. Ele mesmo afirma ser o maior africano da história do esporte.

Mesmo com todo este currículo, fazer parte dos selecionados para concorrer entre os centroavantes do Time dos Sonhos seria páreo duro. Romário, Ronaldo, Johan Cruyff e Eusébio são só alguns dos indicados para a "camisa 9" do time da France Football.

A revista francesa não premiará o melhor jogador da temporada em 2020 e decidiu criar o Time dos Sonhos da Bola de Ouro, indicando 10 jogadores por posição para disputar uma vaga o melhor rime de todos os tempos.