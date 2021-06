Eto'o projeta parceria Messi e Aguero no Barcelona: "Podem somar 60 gols por temporada"

Ex-atacante também disse que não vê Messi com outra camisa que não seja a do Barça. " Messi é o Barcelona e o Barcelona é Messi"

Eto'o acredita na permanência de Messi no Barcelona na próxima temporada. Em entrevista ao jornal argentino "La Nación", o ex-atacante inclusive projetou a parceria do camisa 10 com o compatriota argentino Aguero, reforço catalão após sair do Manchester City de Pep Guardiola.

"Entre os dois podem somar 60 gols por temporada. Só peço a Deus que os proteja das lesões", disse Eto'o.

Nesta mesma entrevista, o ex-companheiro de Messi no Barcelona também comentou a respeito do futuro do argentino na Espanha.

"Não imagino Leo com outra camisa. É seu clube, sua casa, seu amor. Não acredito que sua continuidade passe por uma questão de dinheiro. Léo é o Barcelona e o Barcelona é Messi. Sei que o Laporta (presidente) está preparando um projeto confiiável, interessante".