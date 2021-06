Eto'o aposta: Mbappé vai suceder Messi e Cristiano Ronaldo como novo "deus" do futebol

O ex-jogador também crê na permanência do argentino no Barcelona

Um dia Lionel Messi e Cristiano Ronaldo vão se aposentar do futebol, e um novo "deus" vai aparecer, assim como já aconteceu antes. E para Samuel Eto'o, o sucessor dos craques já está claro: Kylian Mbappé.

Há alguns anos, Messi e Ronaldo dominam o mundo do futebol, com 11 Bolas de Ouro conquistadas somando os dois e uma quantidade absurda de gols marcados e títulos conquistados. Mas um dia, eles vão pendurar as chuteiras, e enquanto isso não acontece, os possíveis sucessores da dupla vão aprimorando seu futebol.

Vários nomes têm sido apontados ao longo dos anos, com vários "novos Messi" e "novos Ronaldo" surgindo a cada temporada. Hoje em dia, um jogador se destaca e cada vez mais se aproxima do "trono" ocupado pelo argentino e pelo português. Trata-se de Kylian Mbappé.

Com apenas 22 anos, o francês já é campeão da Copa do Mundo e, pelo PSG, finalista da Liga dos Campeões e multi campeão da Ligue 1. E estas características de Mbappé chamam atenção não só dos torcedores, o ex-jogador Eto'o é mais um a acreditar que o camisa 7 é sucessor dos grandes do futebol.

"Cristiano é outro deus. Junto com Messi, eles são os jogadores que marcam o futebol atual com as notas mais altas. Mas outro deus virá quando Messi e Cristiano se cansarem de nos dar essas alegrias. Esse novo deus será Kylian Mbappe", disse o camaronês ao La Nacion.

Na mesma entrevista, o ex-companheiro de Messi ainda deu um palpite no futuro do argentino, que segue com o futuro em aberto e sem acertar uma renovação com o Barcelona. Para ele, alguém que só atuou em um clube em toda a sua carreira, não vai se mudar.

"Não consigo imaginar o Leo com outra camisa. É o seu clube, a sua casa, o seu amor. Não creio que a sua continuidade se deva a uma questão de dinheiro. Leo é o Barcelona e o Barcelona é o Messi. Eu sei que [o presidente Joan] Laporta está preparando um projeto interessante e confiável para ele", opinou Eto'o.