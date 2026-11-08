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Kazuyoshi Miura fez história mais uma vez ao se tornar, aos 59 anos, o jogador mais velho a atuar na terceira divisão do Japão. O lendário atacante, conhecido carinhosamente como Rei Kazu, entrou no decorrer da partida pelo Fukushima United e ampliou seu impressionante recorde em sua 42ª temporada como profissional.

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Rei Kazu faz história mais uma vez

Miura escreveu mais um capítulo marcante de sua carreira extraordinária. Na tarde de sábado, o lendário atacante se tornou oficialmente o jogador mais velho a atuar na terceira divisão do Japão. Aos exatos 59 anos, oito meses e 12 dias, Miura entrou em campo pelo Fukushima United. Ele saiu do banco nos acréscimos do segundo tempo para ajudar a garantir uma vitória convincente por 4 a 1 em casa sobre o FC Ryukyu.

A breve participação no fim da partida foi suficiente para ampliar seu próprio recorde de idade na J.League, que já mantinha havia muito tempo. A nova marca acrescenta mais um feito incrível ao legado do jogador carinhosamente chamado de “Rei Kazu” pelos torcedores.

Um retorno marcante aos jogos da liga

A partida de sábado representou um marco importante para o veterano atacante, além do recorde de idade. Foi sua primeira participação oficial em uma partida de liga regular desde a temporada de 2021.

Naquela temporada, Miura ainda disputava a primeira divisão japonesa. Ele jogou uma partida pelo Yokohama FC, clube ao qual pertencia, antes de deixar o nível mais alto para prolongar sua carreira.

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Embora tenha disputado seis partidas na temporada passada, elas ocorreram em um torneio especial de duração reduzida, realizado em um formato de temporada dividida. Como essas atuações não foram classificadas como jogos oficiais da liga, sua breve entrada pelo Fukushima United marca um aguardado retorno às partidas oficiais da competição.

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Cinco décadas de futebol profissional

A dedicação incansável de Miura ao esporte não tem precedentes na era moderna do futebol. O veterano atacante disputa atualmente a 42ª temporada de sua carreira profissional, um feito impressionante de longevidade esportiva.

Depois de estrear como profissional na década de 1980, o ex-jogador da seleção japonesa já atuou profissionalmente em cinco décadas diferentes. Sua capacidade de manter a forma física e sua vontade inabalável de competir não têm paralelo no mundo.

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Ainda com vontade de competir

Apesar da idade avançada, Miura não dá nenhum sinal de que esteja prestes a pendurar as chuteiras. Ele continua mostrando que ainda pode contribuir em momentos importantes em campo pelo Fukushima United.

Antes de bater o recorde de idade em uma partida da liga neste fim de semana, ele encerrou, no início do verão, uma espera de quase quatro anos por um gol em uma partida oficial. O veterano balançou as redes em um jogo da Copa do Imperador em julho.

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Enquanto o Fukushima United segue com o restante da temporada, Rei Kazu aguardará pacientemente sua próxima oportunidade. Aos 59 anos, ele continua pronto para entrar em campo e ampliar ainda mais seus recordes impressionantes.