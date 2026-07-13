Um estudo científico internacional recente, do qual participou a Universidade Carlos III de Madri, revelou que a histórica rivalidade no futebol entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo vai além das fronteiras estritamente esportivas e está ligada às orientações ideológicas e políticas dos torcedores.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, esse estudo, realizado por pesquisadores da Universidade Carlos III de Madri, da Universidade Nacional de Cingapura e da Universidade Tecnológica de Nanyang, mostrou que “pessoas com orientações progressistas preferem Messi em geral, enquanto os conservadores tendem a escolher Cristiano Ronaldo”.

Teresa Gil López, professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Carlos III de Madri e do Instituto Juan Lenz, e uma das participantes na elaboração do estudo, explicou que a ideologia política foi “o fator individual mais forte e decisivo na previsão da preferência”, após neutralizar fatores demográficos, o grau de uso da mídia e as características pessoais e cognitivas dos participantes.

Gil López afirmou: “Os participantes mais progressistas da pesquisa preferem Messi, enquanto os mais conservadores preferem Ronaldo. Destaca-se também um efeito notável da interação entre idade e ideologia política, em que a influência da orientação política se manifesta com maior clareza entre os jovens, enquanto esse efeito diminui gradualmente entre as faixas etárias mais velhas”.

Os autores do estudo ressaltaram que esses resultados não devem ser interpretados de forma determinista ou como um julgamento definitivo sobre os gostos pessoais dos torcedores, mas sim que “essa descoberta aponta para a existência de correntes e valores subjacentes às escolhas pessoais que influenciam a vida social e política”.

Seifeldin Ahmed, pesquisador da Universidade Tecnológica de Nanyang, em Cingapura, afirmou que o estudo “não é um julgamento definitivo sobre o gosto de ninguém, nem alega que a política determine a preferência futebolística do indivíduo de forma automática, inevitável e determinista”.

Ele enfatizou que o estudo mostra que “a linha divisória entre nossa identidade política e nossa vida cultural tornou-se muito mais tênue do que a maioria de nós imagina; além disso, a rivalidade entre Messi e Ronaldo, que todos vivemos como algo puramente pessoal, reflete, na verdade, narrativas que expressam valores fundamentais de alcance mais amplo”.

O mesmo pesquisador acrescentou: “A maioria das pessoas que prefere um desses dois jogadores vive essa preferência como algo totalmente pessoal, ligado a memórias específicas, a jogos que assistiram e a estilos de jogo que as entusiasmaram, o que é, sem dúvida, verdade”.

Ahmed concluiu sua intervenção dizendo: “No entanto, sob essa camada pessoal, nossos dados indicam a existência de outra camada ligada aos valores e orientações que também regem nossa vida política; essa descoberta não anula a dimensão pessoal, mas simplesmente esclarece que ela não é o único fator”.

Este trabalho, publicado pela Rede de Pesquisa em Ciências Sociais, é resultado de uma pesquisa de opinião online transnacional realizada entre os meses de abril e maio de 2026, baseada em uma amostra extensa que incluiu 10.661 participantes selecionados de acordo com o método de amostragem por cotas em 26 países.

Na seleção dos países, o estudo levou em consideração a diversidade da cultura do futebol, o crescimento econômico e os sistemas políticos, enquanto as amostras foram equilibradas internamente em cada país de acordo com a idade e o sexo, a fim de aproximá-las o máximo possível da distribuição real da população adulta.

O processo de coleta de dados incluiu medidas adicionais para monitorar tendências ideológicas e políticas, variáveis demográficas e hábitos de consumo de mídia, além de um conjunto de itens e medidas adotados para avaliar a personalidade e a percepção cognitiva dos participantes.