Estudo aponta Mbappé o jogador mais valioso do mundo; Vinícius Jr é o segundo

De acordo com o levantamento, o atacante do Paris Saint-Germain poderia render 206 milhões de euros aos cofres do time francês após sua renovação

Segundo o levantamento publicado nesta segunda-feira (06), pelo Observatório de Futebol do Centro de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory), Kylian Mbappé, atacante do Paris Saint-Germain voltou ao topo do ranking de 100 jogadores mais valiosos do mundo após renovar seu contrato com a equipe francesa até 2025.

Em uma possível transferência, o atacante pode render 206 milhões de euros (cerca de R$ 1 bilhão) aos cofres do time francês, segundo o levantamento da organização.

Em segundo lugar está o brasileiro Vini Jr., destaque do Real Madrid na conquista do título da Liga dos Campeões, com valor de 185 milhões de euros, sendo o único brasileiro na lista.

O atacante Erling Haaland, contratado pelo Manchester City, também está no pódio, valendo 153 milhões de euros, enquanto seus companheiros de clube Phil Foden e Rúben Dias também estão na lista. Além disso, outros três jogadores do Barcelona figuram entre os 10 jogadores mais valiosos do mundo.

Confira o top 10: