Estudiantes x RB Bragantino ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (7), pela quinta rodada do grupo C; veja como acompanhar na TV e na internet

Em duelo de líderes, Estudiantes e RB Bragantino se enfrentam na noite desta quarta-feira (7), às 21h (de Brasília), no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, pela quinta rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e no Star+, no straming.

Na segunda colocação do grupo C com 10 pontos, o Estudiantes terá o apoio de sua apaixonada torcida para tentar assumir a ponta da tabela. A equipe argentina vive grande momento na temporada e está invicta há 15 jogos.

Do outro lado, o RB Bragantino, também com 10 pontos, defende a sua liderança. O Massa Bruta, entretanto, vem de derrota no fim de semana pelo BRasileirão. Além disso, o time do interior paulista tem uma série de desfalques por lesões.

Prováveis escalações

Estudiantes: Andujar; Leonardo Godoy, Núñez, Romero e Benedetti; Zuqui, Rodriguez, Sosa e Matías Godoy; Carrillo e Boselli. Técnico: Eduardo Dominguez.

RB Bragantino: Cleiton; Hurtado, Léo Realpe, Luan Freitas e Juninho Capixaba; Lucas Evangelista, Matheus Fernandes e Ramires; Helinho, Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

Estudiantes

Pablo Piatti está lesionado.

RB Bragantino

Helinho, Bruninho, Laquintana, Talisson, Léo Ortiz, Luan Candido, Lucas Cunha e Raul estão no departamento médico.

Quando é?