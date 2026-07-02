Estrelas americanas se manifestam contra a expulsão de Balugon... e uma onda de indignação generalizada por causa da “imunidade de Messi”

A expulsão do atacante americano Folarin Balogun, na partida contra a Bósnia e Herzegovina, na madrugada de hoje, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, provocou uma grande onda de indignação nos Estados Unidos da América.

A seleção americana venceu a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0, garantindo assim um confronto contra a Bélgica nas oitavas de final.

Balogun recebeu um cartão vermelho aos 64 minutos contra a Bósnia, depois que o atacante americano pisou no pé de um jogador adversário por trás durante uma disputa pela bola. Após o árbitro Rafael Klaus revisar a jogada, o atacante do Mônaco foi expulso.

Assim, a seleção americana será obrigada a disputar a próxima partida sem o jogador que marcou três gols.

De acordo com o jornal “AS” e o site “Foot Mercato”, a decisão da expulsão causou grande indignação na seleção americana, além de muitas celebridades nos Estados Unidos e da torcida, que expressaram sua raiva, comparando a jogada ao incidente envolvendo o argentino Lionel Messi contra a Argélia.

Uma jogada na partida entre Argentina e Argélia gerou ampla polêmica, com muitos afirmando que Lionel Messi merecia a expulsão, após sua entrada violenta no zagueiro argelino Issa Mandi.

Depois de demonstrar grande descontentamento na área técnica no momento da expulsão, o argentino Mauricio Pochettino, técnico da seleção dos Estados Unidos, falou na coletiva de imprensa após a partida, dizendo: “Para mim, não foi de forma alguma um cartão vermelho. Não houve intenção de atropelar o jogador. É um movimento natural no futebol, foi um acidente. Ele está muito decepcionado. Foi um gesto espontâneo, sem qualquer má intenção. Não podemos fazer nada para mudar isso agora.”

E continuou: “Vocês conhecem aquelas decisões duvidosas? Pois bem, não houve nenhuma decisão a nosso favor”.

Alexis Lalas, ex-jogador e comentarista esportivo, postou um vídeo de Lionel Messi, denunciando o que considerou uma clara diferença de tratamento.

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Patrick Mahomes, astro do time de futebol americano Chiefs, também comentou em sua conta no Instagram no momento da expulsão, dizendo: “Cara, o que foi isso?”

Weston McKennie, jogador do América, declarou após a partida, comentando sobre o assunto: “Acho que isso é uma bobagem”.

Já para a mídia americana, não há dúvida de que Balogun não merecia a expulsão.

Por exemplo, a ESPN escreveu: “A aplicação incorreta dos protocolos do VAR (Vídeo-Árbitro) levou à expulsão injusta de Balogun”, afirmando que os replays em câmera lenta e as imagens estáticas não deveriam ter sido usados dessa forma, e que distorceram a visão do árbitro Rafael Klaus e, consequentemente, sua decisão.

Já entre a torcida, muitos expressaram sua indignação com a decisão, citando a jogada de Messi contra a Argélia e discutindo a existência de um tratamento diferenciado entre jogadores de seleções diferentes.