Estrela Vermelha x Tottenham Hotspur: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Time de Mauricio Pochettino volta a enfrentar a equipe da Sérvia após a goleada por 5 a 0 na última rodada

O recebe o Hotspur nessa quarta-feira (06), às 17h (de Brasília), no estádio Rajko Mitic, em Belgrado, na . O duelo terá transmissão do canal Space e do serviço de streaming EI Plus. Aqui na Goal, você acompanha tudo em tempo real!

Os times se enfrentaram há pouco mais de duas semanas e o time inglês aplicou uma goleada de 5 a 0 sobre a equipe campeã da em 1991. Com uma vitória em seus domínios, o Estrela Vermelha passaria os Spurs na classificação e alcançaria o segundo lugar no Grupo B.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Estrela Vermelha x Tottenham Hostpur DATA Quarta-feira, 06 de novembro LOCAL Estádio Rajko Mitic - Belgrado, SER HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:ANDREJ ISAKOVIC/AFP/Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo no canal Space e por streaming no EI Plus. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ESTRELA VERMELHA

O meia Branko Jovicic é o único desfalque da equipe sérvia por lesão.

Provável escalação do Estrela Vermelha: Borjan, Gobeljic, Mulinovic, Degenek, Rodic; Jovancic, Cañas, Garcia, Marin, Parra e Tomané (4-2-3-1).

TOTTENHAM HOTSPUR

Hugo Lloris está fora por lesão no cotovelo.

Harry Kane, Erik Lamela e Jan Vertonghen serão reavaliados e ainda são dúvidas para o duelo.

Heung-Min Son e Serge Aurier podem não atuar no jogo devido ao envolvimento na fratura do tornozelo de André Gomes, do , no último domingo (03).

Provável escalação do Tottenham: Gazzaniga, Foyth, Alderweireld, Sánchez, Rose; Winks, Ndombelé, Sissoko, Lo Celso, Lucas e Kane (4-2-3-1).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ESTRELA VERMELHA

JOGO CAMPEONATO DATA Estrela Vermelha 3 x 1 Bačka Topola Superliga Sérvia 30 de outubro Proleter Novi Sad 0 x 2 Estrela Vermelha Superliga Sérvia 02 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Javor x Estrela Vermelha Superliga Sérvia 10 de novembro 10h30 (de Brasília) Estrela Vermelha x Radnički Niš Superliga Sérvia 23 de novembro Sem horário divulgado

TOTTENHAM HOTSPUR

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Tottenham Premier League 27 de outubro 1 x 1 Tottenham Premier League 03 de novembro

Próximas partidas