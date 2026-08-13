O Chelsea entrou na disputa pela contratação do meio-campista do Monaco Lamine Camara, iniciando uma emocionante briga com o Liverpool e o Manchester United na tentativa de fechar o negócio.

Camara passou duas temporadas no Monaco, depois de ter chegado ao clube em uma transferência avaliada em 12,8 milhões de libras esterlinas, vindo do Metz há dois anos.

O jogador de 22 anos disputou 49 partidas pela seleção de Senegal e atuou em quatro jogos na Copa do Mundo neste verão.

Nesta semana, o Monaco recusou a proposta do Crystal Palace de mais de 35 milhões de libras esterlinas pela contratação de Camara, na tentativa de manter o volante por pelo menos mais uma temporada.

Mas, de acordo com o jornal inglês "Metro", citando informações da imprensa francesa, é provável que a posição do Monaco seja testada ainda mais, já que o Chelsea é o clube mais recente a apresentar uma proposta, depois de Crystal Palace, Manchester United e Liverpool.

O jornal afirma que o Monaco exige uma taxa de transferência de 50 milhões de euros (42,7 milhões de libras esterlinas) pelo internacional senegalês.

O Monaco também desfruta de uma forte posição de negociação, já que Camara ainda tem três anos restantes de contrato com o time francês.

Ao falar após a vitória de sua equipe por 3 a 2 sobre o Liverpool no estádio Anfield no último domingo, Philippe Clement, técnico do Monaco, deixou claro que quer a permanência de Camara no clube.

Disse Clement: "Queremos construir um time realmente competitivo. Eu sou muito egoísta e quero manter todos os jogadores. Não quero que nenhum deles vá embora".

E acrescentou: "Mas sei que os clubes são obrigados a vender alguns de seus jogadores, o que já fizemos. Espero que possamos mantê-lo. Ele é, provavelmente, um dos melhores meio-campistas do mundo".