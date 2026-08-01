O Barcelona caminha para acionar a opção de contratar o marroquino Azzedine Ounahi, jogador do Girona, para compensar a longa ausência do holandês Frenkie de Jong, que ficará afastado dos gramados por um período entre 3 e 4 meses devido a uma ruptura do ligamento colateral medial do joelho direito.

O programa espanhol "El Chiringuito" revelou que a diretoria catalã estuda seriamente a contratação do meio-campista marroquino de 26 anos, diante da necessidade urgente de reforçar o meio de campo, gravemente afetado pela lesão de De Jong e pela possibilidade de saída de Marc Casadó.

O Girona, que foi rebaixado para a segunda divisão espanhola, exige o pagamento integral do valor da multa rescisória prevista no contrato de Ounahi, de 25 milhões de euros, para permitir sua saída, em meio ao interesse de vários clubes europeus, com destaque para o holandês Ajax, comandado por seu ex-treinador Míchel.

O diretor esportivo Deco enfrenta uma pressão crescente para fechar o negócio, especialmente porque as alternativas disponíveis atualmente no meio de campo se limitam a Pedri, Gavi e Marc Bernal, o que coloca a equipe em uma situação delicada com o início da nova temporada.

Apesar do rebaixamento de seu time, Ounahi apresentou uma atuação marcante na temporada passada, marcando 5 gols e dando duas assistências em 24 partidas pelo Campeonato Espanhol, o que fez dele um dos principais elementos da equipe, apesar dos resultados decepcionantes.

No entanto, a lesão privou o meio-campista marroquino de enfrentar o Barcelona nas duas ocasiões em que as equipes se cruzaram na temporada passada, apesar de sua grande importância nos planos de seu treinador Míchel.

Ounahi carrega uma lembrança dolorosa para De Jong, já que foi um dos protagonistas da eliminação da Holanda pela seleção marroquina nas oitavas de final da Copa do Mundo, nos pênaltis, em uma partida que foi a última do jogador holandês pela seleção de seu país até o momento.

Apesar da diferença de estilo entre os jogadores, já que Ounahi se destaca por um perfil mais ofensivo e sabe jogar no meio-campo mais avançado ou pelas pontas, o Barcelona vê nele uma solução adequada para preencher o vazio deixado por De Jong, que atualmente está com seus companheiros no centro de St. George's Park, apesar de sua lesão.