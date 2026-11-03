Segundo o jornal britânico Mirror, o Bayern de Munique, maior campeão alemão, está de olho em Junior Kroupi, do AFC Bournemouth. Apesar de ter apenas 20 anos, o jogador já ganhou fama na Premier League por sua versatilidade.

Kroupi pode atuar como centroavante, pelas duas pontas e também como camisa 10. Com sua contratação, o clube de Munique resolveria, portanto, várias questões de uma só vez.

Kroupi poderia não apenas ser o reserva de Luis Diaz, que ele mesmo chegou a pedir no verão, como também substituir, inicialmente, os jogadores afastados por lesões de longa duração Ismael Saibari (três a quatro meses) e Serge Gnabry (dois meses). Além disso, Jamal Musiala tem desfalcado a equipe repetidamente desde a grave lesão sofrida no Mundial de Clubes no verão de 2025. Quando todos estiverem recuperados, o técnico Vincent Kompany também teria em Kroupi mais uma alternativa a Harry Kane.

Max Eberl descarta contratações no inverno, mas deixa uma brecha

Antes de viajar para Madri na segunda-feira, para o jogo fora de casa contra o Atlético pela Liga dos Campeões, o diretor de futebol Max Eberl voltou a afirmar que não há contratações planejadas para o inverno, apesar dos desfalques. "No momento, não. Temos o elenco que temos e estamos extremamente satisfeitos com ele", disse. Ainda assim, o dirigente de 53 anos deixou uma pequena brecha. "Precisamos examinar a situação com atenção. Estamos observando o mercado e pensando a respeito, mas, neste momento, não há nenhuma decisão precipitada em vista", ressaltou.

Segundo a Sky , o Bayern pretende buscar um reforço para o ataque até, no máximo, o verão. Por isso, já faz sondagens no mercado de transferências. Como era de se esperar, o foco está em um ponta-esquerda.

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Contratação de Kroupi? Há vários obstáculos

É bem possível que, por sua versatilidade, Kroupi se torne um alvo prioritário no verão. Segundo o Mirror, porém, o Bayern teria de enfrentar forte concorrência. O Arsenal e o PSG também já estariam considerando uma investida pelo jogador. O valor pedido pelo Bournemouth para liberá-lo pode ser outro entrave.

Quando Kroupi foi ligado ao Tottenham Hotspur no verão, 120 milhões de euros foram mencionados como referência. É uma quantia que o maior campeão alemão certamente não desembolsará. O jovem francês, que marcou 13 gols em 33 jogos da liga na temporada passada, tem contrato com os Cherries até 2030.

Na temporada atual, porém, Kroupi mal pôde mostrar seu futebol. Após uma prolongada lesão no pé, ele fez apenas duas breves participações. No fim de semana, deu uma assistência na vitória por 2 a 0 sobre o Leeds United.