Estrela egípcia, em lágrimas: Parabéns à Argentina pelo título da Copa do Mundo... O torneio foi manipulado

Zico, estrela da seleção egípcia, explodiu de raiva após a partida contra a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, na noite desta terça-feira.

O Egito chegou a estar à frente por 2 a 0 e teve outro gol anulado, mas a Argentina conseguiu marcar três gols e garantir a vaga nas quartas de final em meio a erros catastróficos do árbitro francês François Litxer.

Zico, chorando em declarações à TV, disse: “Parabéns à Argentina pela Copa do Mundo... O torneio está viciado, o árbitro foi injusto, tentou repetidamente nos impedir”.

E continuou: “O árbitro foi injusto, desde o início da partida ele estava contra nós e desperdiçou os esforços de um povo inteiro. Será que eles nos deixariam vencer a Argentina por 2 a 0? O torneio está viciado e parabéns à Argentina pela Copa do Mundo”.

Vale lembrar que Hossam Hassan, técnico do Egito, também afirmou que o que aconteceu foi planejado para eliminar o Egito e garantir a permanência de Messi na competição.

E continuou: “Tudo isso tem a ver com marketing e dinheiro. Eles querem que Messi, o campeão mundial, permaneça na competição. No futebol, muitas coisas acontecem fora de campo, motivadas por interesses pessoais, e o que aconteceu foi injusto”.