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Archie Gray, jogador versátil do Tottenham Hotspur, acredita que a decisão do técnico Roberto De Zerbi de levar o elenco à Espanha para uma viagem de integração em clima quente transformou a temporada da equipe nas competições nacionais. O time do norte de Londres venceu três partidas consecutivas desde que voltou de Marbella e agora ocupa a nona posição antes de visitar o Elland Road.

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Concentração na Espanha dá início a sequência de vitórias

Gray elogiou o impacto da concentração de seu clube após o empate por 1 a 1 com o Manchester United em Old Trafford, no mês passado. Com aquele resultado, o Tottenham chegou a seis jogos sem vencer no início da temporada, despertando entre os torcedores o temor de outra luta contra o rebaixamento, como na temporada passada. Desde que voltou da Espanha, porém, o time de De Zerbi venceu o Coventry City por 3 a 1 antes de conquistar uma vitória por dois gols de diferença fora de casa contra o Chelsea e outra em casa contra o Crystal Palace.

União do elenco impulsiona recuperação recente

O time encontrou seu ritmo em campo ao mesmo tempo que os jogadores estreitaram os laços no vestiário, enquanto se adaptam às exigências do técnico italiano.

Ao falar com o SpursPlay sobre a melhora nos resultados, Gray disse: “A viagem a Marbella obviamente ajudou, assim como a oportunidade de nos conhecermos melhor. Ser quase como irmãos em campo é algo de que o treinador fala o tempo todo, e é o que estamos tentando fazer.

“Todos nós nos damos muito bem, e dá para ver isso em campo. Até nas comemorações, todos os reservas correm até os jogadores. São pequenos gestos que significam muito para nós. Isso é o mais importante e explica por que estamos melhorando.

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“É muito importante conquistar três vitórias seguidas. Isso não acontecia havia bastante tempo, então conseguir essa sequência foi muito importante.”

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Cartão amarelo cedo leva à substituição no intervalo

O jogador de 20 anos atuou principalmente como lateral-direito, sendo titular em sete das nove partidas do Campeonato Inglês nesta temporada, depois que Pedro Porro sofreu uma lesão na parte posterior da coxa na derrota por 3 a 2 para o Aston Villa, em setembro. No sábado, contra o Crystal Palace, Gray marcou de cabeça, superando Dean Henderson para colocar o Tottenham à frente no placar em meados do primeiro tempo. No entanto, após receber um cartão amarelo aos 15 minutos, pouco depois de o atacante do time visitante Jean-Philippe Mateta ser expulso por levantar o pé na altura do capitão Micky van de Ven, Gray foi substituído no intervalo por Porro, recuperado da lesão. O lateral entrou em campo vindo do banco pela segunda partida consecutiva.

Ao admitir que ficou frustrado por sair cedo de campo contra o Crystal Palace, que estava com dez jogadores, o jovem acrescentou: “Sim, fiquei [arrasado], para ser sincero, mas eu tinha recebido um cartão amarelo e não queríamos correr riscos. Acho que este é um momento muito importante para nós. Melhoramos muito nas últimas semanas. Estamos mais unidos como equipe e, sim, estamos jogando melhor porque trabalhamos uns pelos outros em campo.”

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Jovem terá reencontro em Elland Road

Gray agora se prepara para enfrentar seu ex-clube, o Leeds, no sábado, na hora do almoço, enquanto o Tottenham, nono colocado, busca a quarta vitória consecutiva antes da próxima pausa para os jogos das seleções. Com Porro recuperando ritmo de jogo ao sair do banco contra Chelsea e Crystal Palace, De Zerbi terá de decidir quem escalar na lateral direita para a viagem a West Yorkshire. Uma nova vitória consolidaria ainda mais a ascensão do Tottenham à metade de cima da tabela.