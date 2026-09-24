Marc Cucurella, lateral do Real Madrid, recusou-se a falar sobre o que chamou de "mãos ocultas" que atrapalhariam a trajetória do clube merengue, mas expressou seu descontentamento com os erros de arbitragem na partida do dérbi contra o Atlético de Madrid.

Cucurella falou em uma entrevista ao programa "El Larguero", pela rádio espanhola "Cadena SER", na qual abordou uma série de assuntos que movimentaram o cenário madrilenho recentemente.

Cucurella: o ataque do Real Madrid é muito rápido

Sobre sua aparição de forma menos ofensiva em comparação ao seu período no Chelsea, Cucurella disse: "Sim, concordo com isso. Quando quero avançar ao ataque, os jogadores já se movimentaram muito rápido e já finalizaram".

E acrescentou, segundo o jornal "Marca": "Por causa da natureza do ataque, a chegada dos laterais à frente se torna mais difícil quando a bola já avançou. Nós, como defensores, temos de nos adaptar ao estilo deles, e eles também têm de se adaptar a nós".

E continuou: "Há momentos em que devemos manter a posse de bola por períodos mais longos e administrar melhor algumas fases do jogo. No fim das contas, quase não tivemos período de preparação, e eu estou vivendo agora o meu primeiro mês de competições".

E esclareceu: "Tudo acontece rápido, e há coisas nas quais cometemos erros que precisamos melhorar, mas também vimos alguns sinais positivos".

A verdade sobre o time que menos corre no Campeonato Espanhol

Sobre a estatística que indica que o Real Madrid é o time que menos corre no Campeonato Espanhol, Cucurella disse: "Esse número me surpreendeu. Há coisas que podem ser verdade, mas nós corremos muito".

E acrescentou: "Falamos sobre esses números porque perdemos o dérbi para o Atlético de Madrid, mas se não tivéssemos perdido, ninguém estaria falando sobre isso; na verdade, a manchete seria outra".

E concluiu: "Temos de melhorar nosso nível e vencer as partidas. Os números existem por essa razão, e para nos dar uma motivação extra".

Vaias no Bernabéu? Cucurella manda um recado

Sobre as vaias que o time recebeu diante da Inter de Milão na Liga dos Campeões da Europa, Cucurella disse: "Estou acostumado a ser vaiado com frequência, então isso não é muito novidade para mim".

E acrescentou: "Mas há coisas que deixam uma marca, e me surpreendi que a torcida do Bernabéu solte suas vaias tão rápido. Diante da Inter especificamente, começaram a partida a partir do pontapé inicial, e nós quase não tocamos na bola até por volta do segundo minuto, e mesmo assim o estádio já tinha começado a vaiar".

E continuou: "Eu disse a mim mesmo naquele momento: mas nem sequer nos deram tempo para tocar na bola".

Cucurella considera que a torcida do Real Madrid está acostumada a ver grandes jogadores e noites históricas, e disse: "Entendo que isso representa um recado para nós sobre a necessidade de oferecer mais, porque todo mundo sabe que temos talento e podemos apresentar um nível melhor".

E completou: "E isso também tem um lado positivo, que é quando a torcida pressiona no estádio. Tenho um grande desejo de viver aqueles momentos das noites mágicas que eu costumava assistir pela televisão".

Cucurella define sua posição sobre a polêmica de arbitragem do dérbi

Sobre a arbitragem na partida do dérbi de Madrid, que o Real Madrid perdeu pelo placar de 1 a 2, Cucurella disse: "Não gosto de dizer que perdemos por causa do árbitro, porque, se tivéssemos marcado 4 gols, não estaríamos falando sobre isso agora".

E acrescentou: "Mas acredito que o árbitro teve um grande impacto em uma partida desse nível. O confronto estava equilibrado até que a balança mudou depois do cartão vermelho e do pênalti que o Atlético conseguiu".

E esclareceu: "No momento atual, e com o nível existente, jogar em inferioridade numérica mostra seu impacto de forma acentuada".

Ele acredita na existência de uma "conspiração" contra o Real Madrid?

Cucurella respondeu a uma pergunta sobre a existência do que é conhecido como a "mão oculta" que teria o Real Madrid como alvo, dizendo: "Eu não entro no tema das mãos ocultas. Cheguei há pouco tempo, sou novo e não sei muito sobre esses assuntos".

E continuou: "É lamentável você se preparar para a partida e depois ser afetado por erros externos que não dependem do time, mesmo que o árbitro possa errar. Desta vez a sorte não nos acompanhou e fomos prejudicados".

Cucurella responde: ele faria uma tatuagem de Mourinho ao estilo de De la Fuente?

Cucurella falou sobre a tatuagem de Luis de la Fuente, técnico da seleção da Espanha, que ele desenhou no pé depois da conquista da Copa do Mundo de 2026, dizendo: "Ele viu a tatuagem e gostou, e eu disse a ele que ela destruiu a minha vida", antes de rir.

E acrescentou: "Não me arrependo. As opções que ele estava estudando não eram muito boas, e no fim a tatuagem virou uma lembrança da Copa do Mundo, e uma história a mais que sempre vamos recordar".

E afirmou: "Não acho que vou removê-la, e talvez faça outras tatuagens ao redor dela. Vencer a Copa do Mundo é algo difícil, e conquistar a segunda estrela é ainda mais difícil, e por isso essa lembrança ficará para sempre".

Quando perguntado se faria uma tatuagem especial de José Mourinho em caso de conquista da Liga dos Campeões da Europa, Cucurella respondeu: "Não, não me coloque nessa situação. Passo a passo".

E acrescentou: "Não sei se tenho boa ou má sorte, mas todas as promessas que faço eu tenho de cumprir no fim das contas".

E continuou falando sobre Mourinho: "Não acho que ele vá se incomodar com isso. Ele me surpreendeu, eu só o conhecia por assisti-lo na televisão, mas é uma boa pessoa, e até agora tem um espírito alegre e é muito próximo dos jogadores".

E concluiu: "Espero que tenhamos com ele uma fase de sucesso".

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