Estrela do Marrocos: Não dou minha camisa a ninguém para garantir minha segurança

O marroquino Othman Maama, estrela do Watford inglês, revelou sua filosofia pessoal sobre a troca de camisas após as partidas.

O jogador, vencedor do prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo Sub-20 de 2025, conquistada pela seleção marroquina, disse que não é do tipo que distribui suas camisetas, pois sempre teme que algumas pessoas possam usar seus objetos pessoais de maneira inadequada.

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Maamoune acrescentou, em declarações publicadas pelo jornal marroquino “Al-Batalha”: “Não sou do tipo que pede ou distribui camisas... Depois dos jogos, saúdo a torcida e comemoro com minha equipe se ganharmos... E se perdermos, vou direto para o vestiário”.

E continuou: “Às vezes é legal dar a camisa, mas sou do tipo que toma muito cuidado... Não dá para saber o que as pessoas vão fazer com os seus objetos usados... Por isso sou cauteloso, não dou muitas coisas e tento manter a minha segurança”.