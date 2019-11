Estrela do Manchester United revela conselhos de Ronaldinho que moldaram sua carreira

Lingard, um dos destaques dos Red Devils, conta que o ex-jogador brasileiro deu conselhos importantes para a sua carreira no passado

Jesse Lingard revelou que Ronaldinho o aconselhou a "sempre gostar de futebol", o que o ajudou a manter uma atitude positiva em momentos difíceis no .

Lingard subiu na classificação juvenil em Old Trafford antes de se formar para a equipe principal em 2011 e, desde então, acumulou 183 aparições para o clube em todas as competições.

O meio-campista atacante não se tornou regular na equipe titular do United da noite para o dia, porém, com empréstimos em , , e Derby, antes que ele fizesse sua estreia na temporada 2015-16.

Lingard ajudou os Red Devils a conquistar quatro grandes troféus, incluindo a e a , além de conquistar um lugar na seleção inglesa.

No entanto, sugeriu-se que o jogador de 26 anos não conseguiu cumprir seu potencial em Old Trafford, com números de gols e assistências ficando muito abaixo do padrão exigido.

Lingard não começou um jogo da Premier League desde o final de outubro, mas voltou à equipe de Ole Gunnar Solskjaer como capitão de uma derrota da fora de casa em Astana, na quinta-feira.

Apesar de ser alvo de críticas em várias ocasiões este ano, Lingard aprendeu a bloquear qualquer negatividade e permanecer otimista o tempo todo em campo - tendo sido aconselhado pelo ex-astro do Ronaldinho.

"Lembro-me de encontrá-lo na América há alguns anos atrás, ele me disse: 'Não importa o que, sempre goste de futebol, sempre brinque com um sorriso no rosto'", disse ele ao Daily Mirror.

"Depois disso, eu constantemente faço isso. É uma loucura assistir a vídeos dele, depois realmente conhecê-lo e fiquei louco por ele realmente ter esse conselho para mim. Você aceita isso de um dos maiores de todos os tempos. Todos que sonhava em ser um jogador de futebol e é um jogador de futebol, nossos sonhos são feitos e estamos em uma boa posição, então tudo o que posso fazer é sorrir. É claro que você quer vencer o jogo, mas esse lado do prazer é importante ".

O Red Devils caiu para o nono lugar na Premier League neste ano, conquistando apenas quatro vitórias em seus 13 jogos iniciais.

A equipe do Solskjaer parece destinada a perder um lugar na Liga dos Campeões mais uma vez, a menos que os resultados recuperem rapidamente, mas ainda pode lutar por pratas na Liga Europa, na e na FA Cup.

Lingard continuou expressando seu próprio desejo de ganhar outro troféu, insistindo que houve sinais positivos de progresso no início da campanha 2019-20.

"Para o meu clube, minha ambição é definitivamente um troféu", acrescentou. "Trabalhámos muito na época passada e começámos bem esta época.

"Um troféu está à nossa vista e temos que nos concentrar em ganhar um troféu, obtendo essa sensação de vitória levantando um troféu".

Em seguida, o United enfrenta o no domingo, antes de receber o , de Jose Mourinho, em Old Trafford, três dias depois.