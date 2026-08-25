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Estrela do Manchester City vence o prêmio de melhor jovem jogador da Premier League

Crystal Palace x Manchester City
Crystal Palace
Manchester City
Premier League
N. O'Reilly
England

De acordo com a votação dos jogadores profissionais

Nico O'Reilly, destaque do Manchester City, foi eleito o melhor jovem jogador da Premier League na última temporada.

O prêmio foi entregue durante a cerimônia de premiação da Associação dos Jogadores Profissionais de Futebol (PFA), realizada na noite desta terça-feira, para homenagear os jogadores de melhor desempenho no futebol inglês neste ano, de acordo com a votação dos jogadores profissionais.

O'Reilly tornou-se uma peça fundamental e indispensável no elenco do Manchester City, tendo o lateral-esquerdo de 21 anos disputado 55 partidas ao longo da temporada 2025/2026, marcando nove gols e fornecendo seis assistências.

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O'Reilly teve uma atuação de destaque na última final da Copa da Liga contra o Arsenal (2 a 0), em março passado, decidindo o título a favor do City ao marcar os dois gols da partida.

Vale lembrar que O'Reilly foi um dos destaques da seleção da Inglaterra que participou da Copa do Mundo de 2026 e contribuiu para a conquista do terceiro lugar.




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