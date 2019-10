Estrela do Liverpool e admirado por Messi, Mané reencontra clube que o alçou na Europa

O atacante senegalês enfrentará o Red Bull Salzburg nesta quarta-feira, no primeiro duelo oficial contra o clube que lhe abriu as maiores portas

Sadio Mané é senegalês, e assim como vários de seus conterrâneos encontrou na a primeira chance de desenvolver o seu futebol na Europa, mas foi vestindo a camisa do Red Bull Salzburg, da Áustria, que o atacante do engrenou de vez para ser considerado, com todos os méritos, um dos melhores atacante em atividade no mundo. Nesta quarta-feira (01), o camisa 10 dos Reds reencontra justamente o clube austríaco pela primeira vez em um duelo profissional.

O caminho que separa o seu início no Salzburg, até a chegada ao Liverpool, não abrange tanto tempo assim, mas o caminho parecia estar bem amarrado pelo destino. Em primeiro lugar, pelo sonho de Mané em jogar na , que inclusive motivou uma saída não tão amigável da Áustria; em segundo, por desde cedo estar no radar do técnico Jürgen Klopp, que hoje comanda o Liverpool. Por último, a ajuda do tempo: de um jovem de 21 anos para o auge nos famosos 27 – idade tida geralmente para marcar quando um atleta chega ao seu ápice – Mané soube aliar a obsessão para ter sucesso com o próprio talento com a bola no pé.

Da França para a Áustria

Hoje na , a liga de elite na França, o Metz ocupava apenas a terceira divisão quando Sadio integrava o seu grupo. O futebol demonstrado nas de 2012, em Londres, fez ligar o alerta de Ralf Rangnick, o mesmo homem que levou Roberto Firmino para o , mas que nesta época já trabalhava como diretor esportivo no clube austríaco. Para contratar o jovem senegalês, o Red Bull Salzburg gastou 4 milhões de euros e não se arrependeria.

Seriam apenas duas temporadas (2012-13; 2013-14), sendo a segunda delas a mais frutífera em todos os sentidos: Mané fez 23 gols e ajudou o clube nos títulos de liga e copa. O desempenho já mostrava traços do que vemos hoje no Liverpool, misturando o preparo físico necessário para pressionar constantemente os defensores adversários sem a bola e, quando a esfera está em sua posse, dribles rápidos e finalização apurada. Dentre os times interessados no atacante, estava o ... treinado na época por Jürgen Klopp!

Amor à primeira vista com Klopp

Quando os dois se reuniram para uma conversa, em 2012, foi amor à primeira vista e mútuo, mas a diretoria aurinegra acreditava que o elenco precisava de outros reforços e não quis aumentar a oferta inicial de 12 milhões de euros. Posteriormente, Klopp diria que não ter insistido para ter Mané no Dortmund havia sido o seu principal erro.

“Eu cometi alguns erros ao longo da minha vida, e um dos maiores deles foi não ter contratado Sadio quando eu estava no Dortmund”, afirmou em janeiro de 2019, meses antes de ser campeão europeu com o senegalês.

Mané também queria ser treinador por Klopp: “o meu objetivo era assinar com o Borussia Dortmund porque o Jürgen Klopp me queria ali, só que o Salzburg já estava se acertando com o Spartak e Moscou”, relembrou ao The Mirror em junho.

Saída difícil

A recusa em jogar na , que havia feito a oferta financeira que mais agradava ao Salzburg, iniciou a briga com Mané. O jogador se recusou a jogar pelos moscovitas – “o meu sonho era jogar nas principais ligas do mundo” – e acabou sendo contratado pelo , clube que não tem grandes aspirações mas é uma camisa tradicional da poderosa Premier League. Deixou o clube brigado, embora em amistoso realizado em 2015, ainda pelos Saints, tenha sido recebido com carinho pelos torcedores.

O voo rumo ao estrelato

“A transferência (do Salzburg para a Inglaterra) foi difícil e complicada. Vou dizer a verdade, o Southampton é um clube muito bom, mas eu não queria ir para lá”.

Pelos Saints, contudo, Mané demonstrou um grande futebol. Anotou 26 gols em 76 jogos, até que o destino enfim o uniu a Klopp. Em 2016 o alemão já estava no Liverpool e não quis cometer o mesmo erro duas vezes: fez o clube gastar 41 milhões de euros para ter seus serviços, valor que hoje parece uma barganha após xx gols, xx assistências e um título de .

Sadio Mané hoje é um dos melhores do mundo, um talento lapidado pelo Red Bull Salzburg até, para usar o slogan da empresa dona do time, ganhar asas para escrever seu nome na história. Duvida? Em seu voto para apontar o melhor jogador da temporada, para o FIFA The Best, e sem poder votar em si, Lionel Messi buscou como alternativa justamente o camisa 10 do Liverpool.