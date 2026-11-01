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Michael CarrickGetty
Marko Brkic
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Estrela do Barça também na mira: Manchester United planeja, ao que tudo indica, grande ofensiva de contratações no inverno

Premier League
La Liga
F. Lopez
D. Raum
P. Barrios

O Manchester United enfrenta problemas em várias áreas atualmente. Os dirigentes também veem, ao que parece, necessidade de agir no setor central do meio-campo e querem reforçá-lo com novos jogadores.

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Segundo o especialista em transferências Matteo Moretto, o maior campeão inglês estaria de olho em dois meio-campistas para uma possível contratação no inverno: Fermin Lopez, do FC Barcelona, e Pablo Barrios, do Atlético de Madrid.

Ambos são muito valorizados por seus clubes atuais, o que deve dificultar as contratações. Lopez, em especial, vem se destacando: em 13 jogos oficiais pelos catalães, marcou seis gols e deu assistências para outros seis. Barrios também é titular do Atlético de Madrid.

O United, porém, já havia gasto mais de 170 milhões de euros no verão com três meio-campistas centrais: quase 76 milhões de euros por Carlos Baleba, 56 milhões de euros por Andrey Santos e 41 milhões de euros por Youri Tielemans.

Mas o meio-campo central está longe de ser a única posição que preocupa os Red Devils. Segundo o The Athletic, o United também quer reforçar a lateral esquerda. Nesse contexto, David Raum, do RB Leipzig, foi um dos nomes mencionados.

Os problemas no elenco refletem a difícil situação geral do clube. O Manchester United atravessa uma das maiores crises de sua história recente e vive o pior início de temporada de sua história.

Após nove rodadas, o time soma apenas uma vitória e está afundado na parte de baixo da tabela. No sábado, sofreu mais uma derrota, por 2 a 0 para o Chelsea. Já depois da derrota por 3 a 0 para o AFC Bournemouth no fim de semana anterior, surgiram pedidos pela demissão do técnico Michael Carrick. O ex-jogador do United, que havia recebido em maio um contrato de dois anos para suceder Ruben Amorim após uma passagem bem-sucedida como interino, pôde, no entanto, permanecer no cargo por enquanto.

Vários nomes de destaque já foram apontados como possíveis substitutos. Entre eles estão Antonio Conte e Fabian Hürzeler, que atualmente treina o Brighton & Hove Albion. O ex-técnico da seleção Julian Nagelsmann, por outro lado, não estaria mais entre os candidatos.

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