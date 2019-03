"Elimine o Real". Estrela do Ajax revela pedido do Barcelona, seu futuro clube

Contratado na última janela de transferências pelo Barcelona como futura promessa, Frenkie de Jong vive seus últimos dias como jogador do Ajax. Nesta terça, ele tem a chance de ouro para agradar, de uma só vez, o atual e o futuro clube.

"Se eliminamos o Real Madrid, surpreendemos o mundo do futebol. Voltamos a colocar a o Ajax no mapa", disse ele, para em seguida completar. "Na minha assinatura de contrato me pediram: 'Tenta eliminar o Real'. Isso seria genial para o Barça", disse o meia holandês, em entrevista ao jornal "De Telegraaf".

A missão de De Jong e do Ajax, no entanto, é das mais difíceis. Na partida de ida, em fevereiro, o time holandês perdeu do Real Madrid em casa, por 2 a 1, e precisa vencer no Santiago Bernabeu para conseguir avançar às quartas.

O histórico entre os clubes mostra que isso não é impossível. Em 1995, ano do último título do Ajax na Champions League, o time de Amsterdã eliminou o Real no caminho para a taça com um 2 a 0 em Madri.

"Não vi a partida completo, mas as partes que estão em destaque na internet. O Ajax jogou muito bem e ganhou de 2 a 0, com gols de Kluivert e Litmanen. Receberam aplausos da torcida em Madri. Seria muito bom que isso acontecesse de novo e é o que buscamos, ainda que as pessoas não esperem isso do Ajax", disse De Jong, que ainda falou sobre Sergio Ramos e o cartão amarelo que o zagueiro forçou no jogo de ida e lhe rendeu uma suspensão.

"Se ganhamos, vai ficar arrependido. É muito bom zagueiro, isso é lógico", disse ele.