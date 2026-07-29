A Sport Bild já havia informado no início de julho sobre o interesse do Leipzig em Amiri, e agora traz uma atualização: o RB já teria alcançado um acordo básico com o jogador de 29 anos. E também nas negociações com o Mainz haveria otimismo de que em breve as partes cheguem a um entendimento. A taxa de transferência ficaria, ao que tudo indica, entre 15 e 20 milhões de euros.

Segundo a Sport Bild, porém, ainda há um problema a ser resolvido antes da conclusão final da transferência. O elenco do Leipzig estaria grande demais no momento, por isso o clube precisa obrigatoriamente primeiro negociar jogadores para conseguir viabilizar a contratação de Amiri. O principal nome cotado para uma venda é Eljif Elmas, que esteve emprestado nos últimos um ano e meio (primeiro ao Torino, depois ao Napoli). A ideia é vender o meio-campista, e, entre outros, o Besiktas teria demonstrado interesse.

A situação de Arthur Vermeeren é diferente. O Leipzig emprestou o belga ao Olympique de Marseille na temporada passada e, originalmente, o plano era obter uma receita importante com Vermeeren neste verão. Segundo a Sport Bild, porém, o jogador de 21 anos teria impressionado enormemente o novo técnico Martin Demichelis durante a preparação até aqui e, portanto, pode acabar permanecendo. Isso provavelmente não teria influência direta nas investidas por Amiri, já que Vermeeren é mais um volante do que um meio-campista de chegada. Destes últimos, Demichelis pretende escalar dois no futuro e, ao que parece, vê Amiri como o complemento perfeito para o titular Christoph Baumgartner (que, com uma lesão na coxa, deve desfalcar a equipe até o fim de outubro) e Assan Ouedraogo.

Nadiem Amiri voltará no futuro a defender um clube da Champions League?

Outro candidato que aparece como possibilidade para enxugar o elenco é Conrad Harder. Contratado apenas no verão passado junto ao Sporting Lisboa por 24 milhões de euros, o centroavante de 21 anos é visto como candidato à saída após uma primeira temporada irregular. Segundo a Sport Bild , o problema é o seguinte: embora Harder tenha mercado na Europa, ele não quer necessariamente sair, apesar do pouco tempo de jogo. Seu contrato com o Leipzig vai até 2030.





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Para Amiri, uma transferência para o RB representaria, após a evolução positiva vivida em seus dois anos e meio até aqui no Mainz, o retorno a um clube de Champions League. Com o Leipzig, ele estaria presente na principal competição europeia na próxima temporada e, além disso, aos 29 anos, teria provavelmente sua última grande oportunidade de assinar um contrato realmente relevante. No aspecto esportivo, ele também poderia se manter mais em evidência para a seleção nacional no RB do que no Mainz.

Nadiem Amiri quer se firmar também sob o comando de Jürgen Klopp na seleção alemã

Como opção saindo do banco no segundo jogo da fase de grupos contra a Costa do Marfim (2 a 1), inclusive com uma bela assistência para o gol de empate de Deniz Undav, Amiri foi um dos poucos pontos positivos da decepcionante Copa do Mundo da seleção alemã. Na eliminação nos 16 avos de final contra o Paraguai, o ex-treinador Julian Nagelsmann só o colocou em campo quando faltavam dez minutos para o fim da prorrogação, e ele já não conseguiu mudar mais nada. Ainda assim, assumiu a responsabilidade na disputa de pênaltis e converteu sua cobrança.

Com seu estilo de jogo intenso, Amiri não apenas combinaria bem com o Leipzig, mas presumivelmente também com o estilo que o novo técnico da seleção, Jürgen Klopp, pretende implementar no futuro. Atuações consistentemente boas por um clube de ponta como o Leipzig certamente aumentariam as chances de Amiri seguir se firmando na seleção alemã.