Estrela da Roma relata luta contra assaltantes: "Quebrei o visor do capacete no soco!"

Jogador da seleção italiana sofreu tentativa de assalto mas conseguiu assustar e espantar os ladrões

O meio-campista Bryan Cristante revelou que conseguiu se livrar de um assalto. O episódio aconteceu na manhã desta sexta-feira, 20 de junho, quando o jogador parou em um semáforo perto do Estádio Olímpico de .

Segundo o jornal Il Messaggero, dois assaltantes o abordaram e tentaram arrancar o relógio Rolex do pulso de Cristante. Porém, o camisa 4 da Roma conseguiu dar um soco em um dos ladrões, que caiu no chão, obrigando o outro a acelerar e deixar o local.

Cristante detalhou o ocorrido: "Era 10h30 da manhã e eu estava no meu carro esperando por em um semáfaro que estava fechado. De repente, uma pessoa tentou entrar no meu carro, pegou o meu pulso tentou roubar o meu relógio", disse o jogador ao jornal.

"Eu reagi dando dois socos no capacete e quebrei o visor. O assaltante caiu no chão e eu pude ver que ele não saia o que fazer até que um companheiro chegou numa scooter e eles fugiram do local", completou.

O jogador de 25 anos participou de 21 jogos da Roma em toda a temporada, anotando um gol e dando duas assistências. Ele se prepara para a volta da Tim junto com seus companheiros. A Roma volta a campo na quarta-feira, 24, quando recebe a Sampdoria em seu estádio.

Vale lembrar que o futebol italiano já retornou, com a conclusão da Copa da . O Napoli venceu a Juventus nos pênaltis e levou o troféu para casa.