Em meio a uma atmosfera excepcional criada pela torcida no Estádio Azteca, o confronto entre México e Inglaterra nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 se transformou em uma noite extraordinária, repleta de recordes históricos e conquistas individuais.

Julian Quionnis foi o protagonista do jogo, após dar continuidade ao seu desempenho brilhante, estabelecendo uma série de recordes que consolidaram seu lugar entre os maiores astros da seleção mexicana na história da Copa do Mundo, enquanto a resistência do goleiro Rangel chegou ao fim após uma sequência impressionante de minutos sem sofrer nenhum gol.

Julian Quionnis, atacante do Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita , fez história contra a Inglaterra no Estádio Azteca, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A rede francesa “Stats Foot” informou que Julián Quiñones elevou sua contagem para quatro gols em suas participações na Copa do Mundo, tornando-se o maior artilheiro da história da seleção mexicana na competição, empatado com as lendas Javier Hernández e Luis Hernández.

O brilho de Quionis não parou por aí: a rede de estatísticas “Squawka” revelou que ele se tornou o primeiro jogador mexicano da história a contribuir diretamente para cinco gols ou mais em uma única edição da Copa do Mundo, após marcar quatro gols e dar uma assistência.

Por outro lado, a conta “Mr. Sheep”, especializada em estatísticas, destacou que o goleiro Rangel sofreu seu primeiro gol na Copa do Mundo de 2026, encerrando uma sequência excepcional em que manteve o gol invicto por 384 minutos desde sua estreia no torneio.

Com esse número, Rangel se tornou o quinto goleiro na história da Copa do Mundo a levar mais tempo para sofrer seu primeiro gol, e a classificação ficou da seguinte forma: “518 minutos: Walter Zenga (1990), 443 minutos: Gordon Banks (1966), 401 minutos: Carlos (1986), 395 minutos: Emerson Liao (1974), 384 minutos: Rangel (2026)”.