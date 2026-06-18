Estrela argelina ironiza: “Se o Messi fosse expulso, o árbitro seria banido do planeta!”

Ainda persiste a polêmica sobre se Lionel Messi, capitão da Argentina, merecia receber um cartão vermelho na noite da vitória sobre a Argélia, por 3 a 0, na primeira rodada da Copa do Mundo de 2026.

Lionel Messi gerou ampla polêmica arbitral após uma entrada descrita como “violenta e imprudente” na perna do jogador argelino Issa Mandi durante a partida entre Argentina e Argélia. A jogada causou indignação entre torcedores e analistas pelo fato de o árbitro não ter mostrado o cartão vermelho nem ter recorrido ao VAR (Vídeo-Assistência ao Árbitro).

Sobre essa jogada, Jamal Belamri, ex-zagueiro da seleção da Argélia, disse em declarações ao programa “Dorina Ghir”: “Acho que o árbitro foi muito indulgente com Messi, pois ele merecia ser expulso, devido à sua entrada violenta”.

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E acrescentou: “O árbitro não se atreveu a tomar essa decisão e resolveu ignorar a jogada, mas o VAR nem sequer interveio.”

E continuou, em tom irônico: “Se Messi tivesse sido expulso, o árbitro teria sido banido do planeta, e acho que ele está desculpado por essa decisão, pois está diante de um dos maiores astros do futebol da história”.

Ele também falou sobre a seleção de seu país, dizendo: “Vladimir Petković errou na escalação inicial, e não sei por que não escalou Mahrez desde o início”.

E concluiu: “É preciso corrigir a situação na próxima rodada contra a Jordânia e escalar Mahrez desde o início, pois ele é um jogador fantástico e nos dará uma grande força”.