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Hamed Al-Shanqiti, goleiro do Al-Kholood emprestado pelo Al-Ittihad, ficou em situação complicada depois de cometer uma falha fatal que resultou em gol contra a sua meta, justamente em sua estreia pela seleção saudita.

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A seleção saudita enfrentou o Uzbequistão nesta terça-feira, no Estádio Jassim bin Hamad, em Doha, capital do Catar, em seu segundo amistoso durante a atual Data Fifa.

Aos 19 minutos de jogo, Shirzad Esnov abriu o placar para o Uzbequistão, após uma falha fatal de Al-Shanqiti.

O jovem goleiro tentou passar a bola para um companheiro da seleção saudita, mas o passe acabou nos pés de Esnov, que se viu cara a cara com o gol e só teve o trabalho de mandar a bola para o fundo da rede.

O erro deixou Al-Shanqiti em situação complicada, sobretudo por se tratar de sua primeira partida pela seleção saudita, depois das boas atuações na Saudi Pro League com a camisa do Al-Kholood.

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O jogador de 21 anos foi titular no lugar de Mohammed Al-Owais, goleiro do Al-Hilal, depois que o grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, decidiu deixá-lo de fora tanto da equipe titular quanto do banco de reservas.

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Al-Shanqiti ganhou espaço na posição aproveitando a lesão sofrida por Nawaf Al-Aqidi, goleiro do Al-Nassr, na 27ª edição da Copa do Golfo Arábico, a "Khaleeji 27".

A grave lesão no cotovelo sofrida por Al-Aqidi o mantém afastado dos jogos até agora, o que levou ao seu corte. Com isso, Al-Shanqiti foi promovido a segundo goleiro, e Abdulquddus Atiah foi convocado como terceiro goleiro.

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Hamed Al-Shanqiti não foi a única novidade em relação à equipe que venceu a Coreia do Sul por 3 a 2, na última sexta-feira. Saud Abdulhamid atuou na lateral direita, no lugar de Mohammed Abu Al-Shamat.

Donis também devolveu Musab Al-Juwayr ao time titular, no lugar de Mohamed Kanno. O meia havia ficado fora da seleção saudita na Copa do Golfo Arábico, a "Khaleeji 27", e começou no banco na partida anterior, contra a Coreia do Sul.

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O treinador grego ainda fez duas mudanças no ataque: Ahmed Al-Ghamdi e Firas Al-Buraikan jogaram ao lado de Marwan Al-Sahafi, nos lugares de Mohammed Al-Qahtani e Abdullah Al-Hamdan.

A seleção saudita foi a campo com a seguinte escalação:

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Goleiro: Hamed Al-Shanqiti

Defesa: Saud Abdulhamid, Abdulelah Al-Amri, Hassan Tambakti e Mutaib Al-Harbi

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Meio-campo: Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dawsari e Musab Al-Juwayr

Ataque: Marwan Al-Sahafi, Firas Al-Buraikan e Ahmed Al-Ghamdi

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A seleção saudita leva vantagem no histórico de confrontos contra o Uzbequistão. Antes do duelo desta noite, as equipes haviam se enfrentado 12 vezes, com 7 vitórias sauditas, 4 triunfos uzbeques e um empate.

Vale lembrar que esta é a segunda partida da seleção saudita em sua atual concentração em Doha, capital do Catar, depois de vencer a Coreia do Sul por 3 a 2 no primeiro jogo, na última sexta-feira.