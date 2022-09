Estreia mágica de Richarlison na Champions tem dois gols, vitória, choro e emoção

Melhor em campo na vitória do Tottenham contra o Olympique de Marselha, o brasileiro finalmente realizou seu sonho de disputar a Liga dos Campeões

Richarlison saiu do Brasil com destino à Inglaterra já faz um certo tempo - cinco anos -, mas só disputou sua primeira partida da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, 7 de setembro de 2022. E que estreia mágica fez o Pombo: dois gols, vitória, nota alta e prêmio de melhor em campo.

O brasileiro, conforme revelou Antonio Conte na entrevista pós jogo, já chegou no Tottenham dizendo que seu sonho era jogar a Champions League. E o sonho se realizou nesta quinta-feira (7), quando ele disputou sua primeira partida na principal competição de clubes do continente. E, se isso não fosse o suficiente para deixar o dia marcado na vida do jogador, a atuação de gala e o bom resultado foram.

Ele começou a partida como titular, mas o jogo contra o Olympique de Marselha, em casa, não estava sendo fácil. Assim, demorou para que o ataque dos ingleses encaixasse, mas foi justamente com Richarlison que, aos 31 minutos do segundo tempo, os Spurs abriram o placar, já com um a mais em campo. Este não só foi o primeiro gol do jogo, como o primeiro do Pombo pela nova equipe e, claro, o primeiro na UCL, logo em seu primeiro jogo. E, se a noite já não estava sendo mágica, o camisa 9 ainda marcou mais uma vez apenas alguns minutos depois.

Os gols foram parecidos. Os dois foram de cabeça, aproveitando cruzamentos vindos da esquerda, feito por Perisic e Hojbjerg, respectivamente. E ambos resultaram em comemorações bastante características do jogador brasileiro, que teve seu desempenho destacado nas redes sociais, inclusive pelo SofaScore, que avalia o desempenho dos jogadores. A página deu nota 8.5 para o brasileiro que, segundo levantamento feito por eles, além dos dois gols, ainda deu um passe decisivo, quatro chutes, ganhou quatro de sete duelos que participou, fez dois desarmes e uma interceptação.

Richarlison também foi destaque entre os 22 brasileiro que disputaram a primeira rodada da Champions - além dele, apenas Vinicius Jr. também conseguiu marcar um gol. E, falando dos brasileiros, o Pombo foi o 39º a estrear na Liga dos Campeões marcando gol.

Mas nada disso parece ter se comparado à emoção de Richarlison em poder dividir esse momento tão especial com sua família. Após o jogo, o atacante foi até a arquibancada, onde logo encontrou seu pai, em quem deu um abraço cheio de lágrimas de emoção. E isso antes de ir receber o prêmio de melhor do jogo entregue pela Uefa.