Mark van Bommel encerrou nesta sexta-feira seu primeiro jogo como técnico da Bélgica com uma vitória convincente. Os Diabos Vermelhos foram superiores à Itália na noite desta sexta-feira, no Stadio Olimpico, e venceram por 0 a 2 graças a belos gols de Mika Godts, o primeiro dele pela Bélgica, e Dodi Lukebakio. Assim, Van Bommel e a Bélgica começam muito bem a fase de grupos da Liga das Nações.

Em sua estreia, Van Bommel apostou principalmente em novidades no ataque. Mika Godts e Diego Moreira receberam oportunidade pelos lados ao lado de Charles De Ketelaere, enquanto Romelu Lukaku começou no banco. Pela Itália, Alessandro Romano fez sua estreia no meio-campo, e Roberto Mancini escolheu Moise Kean e Francesco Pio Esposito para o ataque.

A Bélgica mostrou desde os primeiros minutos que sentia pouco a nova situação sob o comando de Van Bommel. De Ketelaere já teve uma grande chance aos sete minutos, após belo passe de De Bruyne, mas Donnarumma evitou o gol de abertura, enquanto, do outro lado, Pio Esposito acertou a trave em posição de impedimento.

Aos 20 minutos, os visitantes finalmente marcaram. Godts recebeu pela esquerda, cortou para dentro e, com uma finta, passou por dois defensores italianos, antes de o ex-jogador do Ajax bater Donnarumma para fazer 0 a 1. A Bélgica então sentiu o cheiro de sangue e teve, com De Ketelaere, Raskin e novamente Godts, várias oportunidades para ampliar rapidamente a vantagem, mas Donnarumma manteve a Itália viva no jogo.

A equipe de Van Bommel seguiu sendo a mais perigosa antes do intervalo e viu De Cuyper chutar tirando tinta da trave. A Itália melhorou um pouco no fim do primeiro tempo, e Kean encontrou a rede pelo lado de fora em uma posição promissora, antes de Ngoy, do outro lado, também finalizar para fora pouco antes do intervalo. Assim, a Bélgica foi para o vestiário com uma vantagem merecida.

Depois do intervalo, o panorama da partida mudou, e a Itália passou a pressionar imediatamente os Diabos Vermelhos. Kean pareceu marcar o empate pouco depois da volta, mas Lammens evitou com uma excelente defesa com as pernas e, na sequência, também precisou intervir em tentativas de Pio Esposito. Em meio a isso, a Bélgica ainda levou perigo com De Bruyne, que cabeceou em cima de Donnarumma após cruzamento de De Ketelaere.

Van Bommel respondeu à ofensiva italiana ao tirar De Bruyne e Moreira de campo aos 58 minutos para as entradas de Hans Vanaken e Lukebakio. Roberto Mancini também fez três substituições alguns minutos depois, mas foi justamente um reserva da Bélgica que decidiu o duelo na sequência. Aos 69 minutos, Lukebakio recebeu a bola perto da linha do meio-campo e arrancou em direção à área italiana.

O atacante cortou para dentro e soltou uma linda finalização de fora da área, sem chances para Donnarumma no 0 a 2. Depois disso, a Itália já não conseguiu voltar para o jogo, e Van Bommel inicia seu período como técnico da Bélgica com uma vitória em solo italiano. Para os Diabos Vermelhos, o resultado também significou a primeira vitória sobre a Itália em seis confrontos diretos.







