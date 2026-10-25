Estreia desastrosa de Seedorf! Ex-astro holandês cai para a zona de rebaixamento após dois gols em dois minutos de loucura

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Clarence Seedorf teve uma estreia de pesadelo como técnico do Corinthians após a dramática derrota por 3 a 2 fora de casa para o Vasco da Gama. O resultado colocou o Timão na zona de rebaixamento do Brasileirão, mas o treinador holandês manteve a confiança em uma rápida recuperação.

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Dois gols do Vasco da Gama no fim estragam a estreia de Seedorf à beira do campo

Clarence Seedorf sofreu uma decepção em seu primeiro jogo oficial como técnico do Corinthians: uma reação do Vasco da Gama nos minutos finais impôs ao seu time uma derrota por 3 a 2 em São Januário.

O técnico holandês ocupou o banco pela primeira vez sem Memphis Depay e Zakaria Labyad, jogadores importantes que estavam lesionados, embora o ex-zagueiro do PSV Andre Ramalho tenha começado como titular.

O resultado ampliou para nove jogos o jejum de vitórias do Corinthians no campeonato, com oito derrotas e um empate.

Fim de jogo eletrizante derruba o Corinthians após virada impressionante

Depois que Jose Rodriguez colocou o Vasco da Gama em vantagem antes do intervalo, o Corinthians reagiu no segundo tempo e virou para 2 a 1 com gols de Gustavo Henrique e Matheus Bidu.

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No entanto, o colombiano Marino Hinestroza, que saiu do banco, marcou duas vezes em dois minutos, aos 87 e aos 89, e garantiu a vitória dos donos da casa.

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“É normal se sentir abalado no fim. Você trabalha tanto, e é sempre mais difícil transformar tudo o que é positivo em algo positivo nesses momentos”, afirmou Seedorf após a partida.

Seedorf pede confiança diante da ameaça de rebaixamento

A derrota deixou o Corinthians na 17ª posição da tabela do Brasileirão, na zona de rebaixamento. Apesar do revés, Seedorf elogiou a luta de seu elenco e se recusou a entrar em pânico.

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“A luta contra o rebaixamento ainda não acabou. Com o empenho que vimos, a reação no segundo tempo... O time está irritado porque os resultados não vêm”, declarou Seedorf.

“O Corinthians mostrou que quer, que acredita. Depois que entramos no vestiário, a mensagem foi que ainda não acabou. Conhecemos nossa força.”

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Timão se prepara para confronto decisivo em casa contra o Mirassol

Com o time de Seedorf agora lutando para sair das quatro últimas posições, o Corinthians volta rapidamente suas atenções para o próximo compromisso no campeonato.

A equipe de Seedorf voltará a jogar em casa para enfrentar o Mirassol, 15º colocado, na Neo Química Arena.

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O Corinthians recebe o Mirassol em busca de dar início à sua reação na luta contra o rebaixamento e encerrar o jejum de vitórias.