Estreia de Ronaldo no Manchester United criou 'problemão' para Alex Ferguson

A estreia de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United, em 2003, é lembrada até hoje por Sir Alex Ferguson como fonte de um "problemão" para o treinador. Esse é um momento que o próprio ex-técnico dos Diabos Vermelhos lembra ao falar sobre o atacante português.

"No jogo de abertura da temporada, ele [Cristiano Ronaldo] estava no banco de reservas. Ele entrou e foi completamente incrível. O público estava incrível e o amou. Aí apareceu essa situação: 'eu coloco ele de titular no próximo jogo ou ele volta para o banco?'. Isso é um problemão, sabe?", lembrou Ferguson em entrevista à MUFC TV, em uma ação com um dos patrocinadores do clube.

Mais artigos abaixo

Aquela partida aconteceu entre Manchester United e Bolton. Quando CR7 entrou em campo, os Red Devils venciam o duelo por 1 a 0. A entrada de Cristiano, com seu ímpeto ofensivo, foi fundamental para que os maiores campeões da Premier League vencessem aquela partida por 4 a 0, mesmo sem nenhum gol anotado na conta do ainda jovem atacante português.

O craque da Ilha da Madeira chegou ao Manchester United antes do começo da temporada 2003/04 e dava indícios do jogador que seria e que, cinco anos mais tarde, conquistaria sua primeira Bola de Ouro.