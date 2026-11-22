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Mauricio Pochettino teve um início desastroso no comando do Manchester United, que sucumbiu logo no começo de um confronto de grande importância em Anfield. O ex-técnico do Tottenham viu seus planos táticos ruírem poucos minutos após o início da partida contra o arquirrival Liverpool. A indisciplina defensiva e a precisão dos donos da casa nas finalizações deixaram o United diante de um desafio aparentemente intransponível nos primeiros minutos do duelo pela Premier League.

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Desastre para Yoro no início da era Pochettino

A aguardada estreia de Pochettino como técnico do Manchester United se transformou em uma catástrofe esportiva antes dos dez minutos de jogo em Anfield. Encarregado de revitalizar uma equipe que chegou ao fim de semana na zona de rebaixamento, o treinador argentino viu sua estrutura defensiva ser desfeita quase imediatamente.

O principal responsável pelo colapso foi o jovem zagueiro Leny Yoro, expulso aos sete minutos de partida. O defensor, encarregado de dar sustentação a uma linha defensiva em que Matthijs de Ligt substituiu Harry Maguire entre os titulares, não conseguiu acompanhar a velocidade do ataque do Liverpool.

O árbitro Samuel Barrott teve pouca alternativa além de mostrar o cartão vermelho direto depois que Yoro derrubou o atacante Alexander Isak, do Liverpool. O sueco havia avançado pelo centro da defesa do United e seguia em direção ao gol quando o zagueiro fez contato com ele, pouco antes da área. Após uma breve revisão do árbitro de vídeo, a decisão foi mantida, deixando o Manchester United com dez jogadores por mais de 80 minutos.

Liverpool aproveita a vantagem numérica

As consequências da expulsão foram imediatas: o Liverpool aproveitou a cobrança de falta resultante do lance. Dominik Szoboszlai assumiu a cobrança e finalizou com precisão, superando o goleiro Senne Lammens para abrir o placar.

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O clima em Anfield ficou ainda mais intenso quando a equipe de Andoni Iraola percebeu a fragilidade dos rivais desfalcados. Pochettino, nomeado sucessor de Michael Carrick apenas uma semana antes, teve de assistir da área técnica à dificuldade de sua equipe para se adaptar à desvantagem numérica.

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A situação dos visitantes piorou ainda mais aos 13 minutos, quando Florian Wirtz ampliou a vantagem do Liverpool. O jogador da seleção alemã, que tem se destacado desde sua chegada a Merseyside, encontrou espaço para finalizar e deixou o United dois gols atrás com quase toda a partida ainda pela frente.

Manchester United segue em busca de uma identidade tática

O Manchester United chegou ao confronto sem vencer havia oito jogos, e os acontecimentos iniciais em Anfield só aprofundaram a crescente sensação de crise no clube. Com dez jogadores, a equipe precisou colocar o zagueiro Harry Maguire no lugar do ponta Bryan Mbeumo para tentar reforçar a defesa.

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Enquanto o Liverpool seguia ditando o ritmo, Pochettino teve de suportar uma estreia que vai querer esquecer. A expulsão precoce de Yoro ofuscou os princípios táticos que o argentino esperava implementar em sua primeira semana no comando.